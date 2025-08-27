Treni idrogeno in panne, si torna al diesel in Germania

Treni idrogeno in panne per carenza di celle combustibile sostitutive, si torna al diesel in Germania. E scoppia la polemica.

Treni idrogeno in panne, mancano le celle a combustibile

Stiamo parlando del primo servizio ferroviario al mondo a idrogeno, l’RB33 in Germania. Già l’anno scorso il servizio è stato colpito da un’interruzione della fornitura di H2 che ha visto l’impiego di locomotive diesel per sostituire i treni a idrogeno a terra. Ora, una parte significativa delle locomotive H2 che lavorano sulla rotta da Cuxhaven a Buxtehude sono di nuovo fuori uso. Motivo: le celle a combustibile sostitutive ordinate dall’operatore di linea EVB “non si sono materializzate” in tempo, portando a “colli di bottiglia di capacità“. EVB ha confermato che solo 4 delle sue 14 unità Alstom Coradia iLint rimangono in servizio. Sotto accusa c’è il produttore dei treni, il gruppo francese Alstom. La Regione della Bassa Sassonia sta fornendo fino a 7 locomotive diesel come riserva per tenere in piedi il servizio. Ma EVB afferma che, anche a piena disponibilità, non possono sostituire completamente la flotta di idrogeno fuori servizio.

Il prof Armaroli ironizza: “I mezzi con le ruote quadrate”

L’interruzione arriva a meno di un anno di un’altra sospensione della fornitura di idrogeno, dovuta a un incendio di un rimorchio tubolare nello stabilimento Leuna di Linde. L’incidente aveva lasciato fuori servizio per settimane decine di stazioni di rifornimento di H₂, mettendo in luce le debolezze della catena di approvvigionamento dell’idrogeno in Germania. Il nuovo blocco ha scatenato polemiche feroci anche in Italia. Su LinkedIn Nicola Armaroli ha ironizzato, parlando di “IDROGENO: I MEZZI CON LE RUOTE QUADRATE. Quanti esperimenti, inghippi e fallimenti servono ancora per capire che treni e bus a idrogeno non rappresentano una soluzione razionale per la decarbonizzazione dei trasporti. Ma, quasi sempre, uno spreco di risorse pubbliche?“. Immediata la reazione di chi pensa invece che sia la strada giusta. Ricordando al prof Armaroli quanto siano stati difficili i primi anni anche per la mobilità elettrica. E definendo gravi le parole del direttore di ricerca del CNR.