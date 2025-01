Treni (e non solo) a idrogeno: un altro regalo alla Cina?

Arriveranno presto a Brescia i primo treni ad idrogeno destinati alla linea Brescia-Iseo-Edolo. L’appalto ne prevede 14 in tutto per un importo di 183 milioni. Sono prodotti dalla francese Alstom. Il primo è attualmente a Bologna per i test di omologazione.

Sono iniziati anche i lavori per costruire tre impianti di produzione di idrogeno. Il primo, a Iseo, lo ricaverà da biometano con un processo di “steam Reforming”. Costerà 18 milioni. Gli altri due, a Brescia-Borgo San Giovanni e a Edolo, lo ricaveranno invece scindendo ossigeno e idrogeno dall’acqua attraverso elettrolizzatori. Il costo sarà di 33 milioni per Edolo e 30 per Brescia.

Saranno pronti fra due anni, mentre i primi 7 treni a idrogeno entreranno in servizio all’inizio del 2026, riforniti da carri bombolai. La tecnologia dell’idrogeno a celle combustibili è promettente per il trasporto su rotaia, e probabilmente anche per alcuni trasporti pesanti su gomma difficili da elettrificare con batterie, come ci spiega l’amico professor Alessandro Abbotto.

Spuntano in India, Francia, Canada e Baviera

di Alessandro Abbotto∗

In queste settimane l’India ha annunciato l’avvio dell’utilizzo dei treni a idrogeno, nell’ambito di un progetto che punta a raggiungere un sistema ferroviario a emissioni nette zero entro il 2030. Ogni pieno di idrogeno consentirà ai treni di percorrere fino a 1.000 chilometri prima di dover essere riforniti, rendendo questa tecnologia adatta a tratte lunghe nel prossimo futuro.

Alstom, il gruppo industriale francese specializzato nella costruzione di treni e infrastrutture ferroviarie, ha comunicato che il primo treno a idrogeno operativo nelle Americhe ha vinto il “Hydrogen Mobility Award” durante il Canadian Hydrogen Convention 2024. Nel frattempo, la francese SNCF ha annunciato lo scorso novembre che quattro regioni francesi hanno ordinato 12 treni Régiolis H2. L’entrata in servizio commerciale è pianificata per il 2025.

Sempre in Europa, la stazione di rifornimento a idrogeno di Erlangen, in Baviera, ha dichiarato lo scorso dicembre di essere alimentata al 100% con idrogeno verde. Questo rappresenta un passo significativo verso l’obiettivo del network H2 Mobility, che punta ad alimentare tutta la rete tedesca esclusivamente con idrogeno verde entro il 2028

In Occidente si dibatte su idrogeno o batterie, mentre la Cina corre

Nel settore dei trasporti, sia in Europa che negli Stati Uniti, continua il dibattito tra batterie e celle a combustibile (idrogeno). L’Europa, nota per il suo approccio prudente e riflessivo, non investe ancora massicciamente nelle nuove tecnologie. Questo atteggiamento è stato evidente anche in passato, come nel caso del fotovoltaico, quando vent’anni fa si dibatteva sul suo costo elevato.

Solo con l’ingresso della Cina nel mercato, e la conseguente riduzione dei costi, il fotovoltaico è diventato economicamente accessibile.

Secondo l’ultimo rapporto dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA) del 2024, per la prima volta la Cina ha superato tutti nella diffusione dei veicoli elettrici a celle a combustibile (FCEV). A fine 2023, il parco globale di FCEV è aumentato del 20% rispetto al 2022, raggiungendo 87.600 unità. Delle 15.400 nuove FCEV immesse sul mercato nel 2023, circa la metà erano automobili, un quarto camion medi e pesanti, e quasi il 10% autobus.

Il segmento in più rapida crescita è stato quello dei veicoli commerciali leggeri, il cui numero è triplicato grazie soprattutto alle vendite in Cina. Anche il parco di camion pesanti a celle a combustibile è raddoppiato. Alla fine del 2023, l’Asia rappresentava oltre il 70% del mercato totale globale di FCEV; l’Europa conta meno del 10%.

In Cina, non si parla di veicoli a batteria o a idrogeno, ma di veicoli a “nuova energia” (New Energy Vehicles, NEV), sottolineando che il focus non è sulla tecnologia specifica, ma sull’innovazione sostenibile.

Una tecnologia da coltivare, poi si vedrà…

È difficile prevedere oggi quale ruolo avrà l’idrogeno nel settore dei trasporti nei prossimi decenni. L’IEA ha spesso sottostimato le potenzialità di nuove tecnologie rinnovabili come il fotovoltaico e l’eolico, e solo il tempo potrà dirci se l’idrogeno diventerà una soluzione di nicchia o un pilastro del trasporto su gomma. Certamente, la tecnologia a batteria presenta numerosi vantaggi. Ma incontra ancora resistenze, soprattutto in paesi come l’Italia, dove i tempi di ricarica più lunghi e autonomie inferiori agli 800 km sono considerati (erroneamente) inaccettabili.

Nel frattempo, mentre la saggia Europa riflette, la Cina accelera, diventando già oggi leader mondiale in una tecnologia che fino a poco tempo fa era dominio esclusivo dell’Occidente. Vi ricorda forse qualche altro caso nel settore dei trasporti? E, come già accaduto in passato, l’Europa, sospirando con aria di superiorità, lascerà anche questa tecnologia nelle mani della potenza asiatica?

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico –

∗ Dipartimento di Scienza dei Materiali Università di Milano – Bicocca

Presidente della Divisione di Chimica Organica della Società Chimica Italiana

Coordinatore Nazionale dei Giochi e Campionati Internazionali della Chimica della Società Chimica Italiana Borsa di studio per la chimica in Europa. Professore associato presso il Vellore Institute of Technology (India)