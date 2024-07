Trek eBike presenta Slash+: eMtb infinita

Trek eBike presenta Slash+, una eMTB che punta su leggerezza e una batteria dalla durata mai vista per un fuoristrada estremo

Prendete il motore dell’azienda TQ, HPR50, e una nuovissima batteria da 580 Wh. Unite una sospensione high-pivot da 170 mm, ruote mullet e geometria regolabile per assecondare ogni tipo di terreno. Solo così potrete farvi un’idea di Slash+, ultima nata di Trek eBike. Una mountain bike a pedalata assistita che ha nella discesa col gas a martello il suo habitat preferito. Nel pianeta Trek si tratta della eBike più aggressiva possibile, pensata per la discesa più che per la salita va tenuto a mente. Dall’unione del propulsore ultra silenzioso tedesco HPR50 dell’azienda TQ e Slash, eBike di Trek più aggressiva sul mercato, nasce questa Slash+.

Trek eBike da discesa estrema

Una Trek eBike nuovissima, ma allo stesso tempo rodata, che offre una sospensione high-pivot da 170 mm per avere presa e velocità al massimo. Il design della sospensione high-pivot consente alla ruota posteriore di seguire un percorso più arretrato quando la sospensione si comprime, migliorando il contatto con il terreno e la trazione. In questo modo la ruota posteriore segue il movimento del terreno e la bici rimane più stabile con una maggior assorbimento degli urti. Inoltre, il design high-pivot può migliorare l’efficienza in salita, soprattutto se unito alla spinta regolare e lineare del motore TQ HPR50.

Se il motore HPR50 di TQ era già apparso sulla Fuel EXe di Trek, la novità assoluta è l’accoppiata con una batteria da 580Wh, presentata a Eurobike 2024, ma praticamente inedita su una bicicletta. Questa batteria aumenta di 220Wh la riserva di energia TQ, che finora aveva batteria da 360Wh, quindi un aumento più che sensibile, ma con con soli 800 grammi in più di peso, portando la nuova 580Wh a 2,6kg. La batteria è fissata all’interno del tubo superiore ma può essere rimossa con una chiave esagonale per lo stoccaggio o il trasporto. La power unit TQ HPR50 ha un peso di 1,850 kg con una coppia massima di 50 Nm e 300 Watt di potenza di picco.

Tanta potenza e poco peso

La Trek eBike Slash+ è compatibile con il TQ Range Extender, che può alimentare la bici anche senza la batteria interna, per un’aggiunta di 160 Wh di potenza. Si arriva così a un totale di 740Wh, tanto se si pensa che stiamo parlando di una eBike Light da circa 20 kg. Una delle caratteristiche più importanti della Trek Slash+ è il fatto che la sua geometria può essere regolata per adattarsi a qualsiasi tipo di percorso e stile di guida. Il rapporto di leva può essere modificato con un semplice flip chip così come la geometria può essere resa più chiusa o più aperta di un grado. La Trek Slash+ è una ebike gravity a tutti gli effetti, pronta ad ospitare copertoni da 2,6” molto tassellati, ammortizzatori a molla e reggisella telescopici fino a 200 mm di travel.

Le bici di taglia S presentano un tubo superiore curvo per una maggiore facilità di standover, e tutte le taglie sono dotate di un portaborraccia. Proprio per questa sua caratteristica pensata per le discese tecniche e toste, la nuova eMTB Trek Slash+ è allestita con ruote mullet, quindi anteriore da 29” che aiuta a superare gli ostacoli e posteriore da 27.5” che permette di avere un retrotreno più agile e più controllabile. Solo la taglia S ha entrambe le ruote da 27.5” sia anteriore che posteriore.

Prezzi alti per Trek eBikes

La Trek Slash+ è già disponibile presso i rivenditori Trek e online su trekbikes.com. In Italia sono disponibili due versioni di alta gamma con prezzi piuttosto alti: la Trek Slash+ 9.7 da 8.199 euro e la Trek Slash+ 9.9 da 12.299 euro. Per quanto riguarda la bilancia: Slash+ 9.7: pesa 20,38 kg, mentre la Slash+ 9.9 arriva a 20,88 kg. Le differenze stanno nella forcella Fox Rhythm 38 per la 9.7 che diventa una RockShox ZEB Ultimate su 9.9.

Inoltre la 9.7 monta ammortizzatore Fox Performance Float X, 2 posizioni, 230mm x 65mm. mentre la 9.9 si affida al RockShox Vivid Ultimate, 230mm x 65mm. Da una parte cambio, pignoni e freni sono di Shimano e dall’altra invece Sram. Ma per maggiori dettagli vi rimandiamo al sito ufficiale di Trek.

