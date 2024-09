Tre ore per fare 27 km? Un calvario o…?

Tre ore per fare 27 km? La disavventura di un automobilista (ripresa in un cliccatissimo video da Paolo Mariano) sta facendo molto discutere. Ecco una delle lettere che ci sono arrivate. Per scriverci l’indirizzo è info@vaielettrico.it

Tre ore per fare 27 km? Come con le taniche di benzina

Il nostro video a commento della vicenda ha già avuto su YouTube 150 mila visualizzazioni

“H o visto il vostro video del signore che lamenta di aver perso tre ore per fare 27km. Lo so che serve a poco dimostrare realtà, ben diverse ma questa volta ho deciso di scrivervi. Sono appena rientrato da un viaggio di 360km: da Verona a Venezia aeroporto, velocità 130km orari fissi in più climatizzatore a 20 gradi, sosta per chi doveva partire e ripartenza. Aeroporto di Venezia verso Treviso e poi pedemontana fino a Thiene, 110km orari max consentiti in quel tratto. Sosta per shopping e poi ripartenza per Verona via strade statali, provinciali e nessuna sosta per ricariche. Arrivato a casa con carica residua del 27% e km 105. Partito con batteria al 100%. Auto Kona 64kWh. Volevo ricordare al signore dei 27km che negli anni 80′ avevo un amico che rimaneva spesso a piedi, perché? Perché quando si accendeva la spia della riserva lui mi diceva sempre :”Tranquillo ne ho di carburante a sufficienza per arrivare a casa“. Si, c’è sempre arrivato, dopo che qualche amico gli portava la tanica di benzina “ . Riccardo Ferrari

Ingenuità e scarsa preparazione: il problema non è l’auto elettrica

Risposta. Come tutte le disavventure degli automobilisti elettrici, anche questi video sta facendo un numero impressionante di visualizzazioni, già oltre 142 mila. Tutto parte da un articolo comparso su Il Dolomiti, con l’esperienza frustrante di un automobilista alle prese con “ricariche complicate e costi elevati”. L’auto elettrica, quasi scarica, non poteva essere ricaricata rapidamente per una serie di problemi: colonnine non funzionanti, assenza di cavi e tempi lunghi di rifornimento. E così il protagonista solleva dei dubbi sulla praticità dell’elettrico, arrivando a sostenere che percorrere 200 km gli è costato 50 euro. “La rete di auto elettriche trentina è ridicola, tornerò quanto prima alla benzina“, ha aggiunto. E quel che colpisce è che il protagonista della disavventura non sembra essere uno sprovveduto. Massimiliano Mazzarella è infatti un imprenditore informatico e coordinatore provinciale per Trento di Azione, il partito di Carlo Calenda.

Tre ore per fare 27 km? Un dirigente di Azione dovrebbe fare meglio…

Nel nostro video ripetiamo quanto detto più volte: l’auto elettrica è un altro mondo rispetto a benzina e diesel. E serve un minimo di preparazione per guidarla senza problemi. Stupisce che un imprenditore che dovrebbe avere queste nozioni essenziali si sia buttato senza sapere alcunché. Tanto più che un tratto di poco più di 27 km, come quello tra Trento e Rovereto, richiede solo circa 4 kWh per un’auto elettrica di segmento medio. Il che corrisponde a circa un’ora e mezza di ricarica a casa o pochi minuti a una colonnina ad alta potenza. Ma solo con una (minima) preparazione adeguata si possono evitare spiacevoli sorprese e sfruttare appieno i vantaggi delle EV. E più il tempo passa, e più l’uso dell’auto elettrica si semplifica, diventando accessibile a un pubblico sempre più vasto.

