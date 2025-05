Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Un rimorchio autosterzante, un microcambio senza fili e un casco universale con luce stop. Sono tre oggetti elettrici che rivoluzionano la bici e i nostri spostamenti quotidiani.

Da bici a eBike cargo quando serve

Il Convoy C.01 è stato creato per convertire le bici normali in mezzi di trasporto merci elettrici, com pochi accorgimenti, ma solo quando serve. Il Convoy, che potremo vedere dal prossimo 25 giugno a Eurobike, è prodotto dalla startup britannica Micro Mobility Labs. L’azienda è stata fondata nel 2024 dai ciclisti/product designer Jon O’Toole e Josh Richards. Si aggancia rapidamente all’asse posteriore della bicicletta secondo necessità, senza bisogno di attrezzi.

Il rimorchio utilizza un sistema autosterzante per rimanere allineato lateralmente con la ruota posteriore della bici. Un sensore sulla forcella della bicicletta rileva le variazioni di angolazione della ruota anteriore, attivando in modalità wireless un meccanismo di sterzo elettrico per la ruota da 14 pollici del rimorchio. Per il carico ci sono due scomparti laterali e il portapacchi integrato. Proprio sul portapacchi centrale si possono fissare uno o due seggiolini per il trasporto dei bambini. Tra gli optional ci sono anche due borse di tela che possono essere abbinate al seggiolino.

Oggetti che rivoluzionano la bici con poco

Convoy pesa in tutto 13 kg e ha nel mozzo della ruota un motore da 250 W che assiste la potenza di pedalata del ciclista fino a una velocità massima (ovviamente) di 25 km/h. L’assistenza viene attivata automaticamente da un sensore di coppia. Il piccolo rimorchio che abbiamo inserito tre gli oggetti che rivoluzionano la bici è dotato di una grande luce led rossa. Una carica della batteria di bordo dovrebbe garantire un’autonomia di circa 30 km.

Una volta staccato dalla bici, il Convoy può essere spinto come un carrello a mano con il motore che continua a fornire assistenza se lo si desidera. Quando non serve occupa poco spazio, come vediamo in foto. Mobility Labs fornisce anche una App per scegliere il livello di assistenza elettrica; monitorare la velocità, la distanza percorsa e la carica della batteria; e per impostare un antifurto digitale sul rimorchio. Il prodotto verrà venduto al prezzo di 2.200 euro con prenotazioni aperte per i primi 500 pezzi con un acconto di 100 euro.

Addio cavo del cambio con NXS

il sistema NXS entra di diritto tra gli oggetti elettric che rivoluzionano la bici. Perché promette di rendere wireless i deragliatori a cavo per mountain bike esistenti con una spesa di meno di ottanta euro. L’attuale versione 1X è dedicata alle bici da montagna mentre una versione per bici da strada è in via di sviluppo.

Il modulo di cambio si collega al deragliatore nel punto in cui il cavo del cambio originale entrava in quest’ultimo dispositivo e utilizza il suo motore/attuatore per tirare un breve tratto di cavo che rimane ancorato al deragliatore. Una volta utilizzata l’app per calibrare il sistema in base alla trasmissione dell’utente, basta premere i pulsanti rivestiti in silicone sul comando attaccato al manubrio.

Senza fili e zero spazio occupato 1 di 3

l kit supporta da due a 32 rapporti e promette circa 5.000 cambiate per carica della batteria al litio del modulo di cambio. Il comando remoto utilizza una batteria a bottone CR2032 che dovrebbe durare dai due ai tre anni. Il peso è di 55 g per il modulo del cambio e di 23 g per il comando remoto. Tutti i componenti elettronici sono impermeabili. Il costo ora è circa 70 euro, mentre in una seconda fase dovrebbe arrivare a 170.

Echo Pro: il casco buono per tutti

Scordatevi le tabelle con le taglie e il metro da sarto per misurare la circonferenza del cranio. Chi deve comprare spesso un casco sa quanto sia difficile trovare quello adatto alle proprie necessità e forme. Con Echo Pro tutto questo scompare. Infatti la sua struttura interna flessibile si adatta automaticamente alla forma della testa. Quando è il momento di toglierlo, basta premere due pulsanti di sgancio situati sui lati.

Un casco che si adatta a tutti 1 di 3

Attualmente oggetto di una campagna Kickstarter, l’Echo Pro è realizzato dalla startup olandese Headfirst. Ma perché è tra gli oggetti elettrici che rivoluzionano la bici? Le parti che si muovono sono quelle laterali e quella posteriore, dove è anche inserita una luce che si illumina temporaneamente per fungere da luce di stop ogni volta che il ciclista decelera improvvisamente.

Echo Pro è certificato conforme agli standard di sicurezza EN 10878 e CPSC. Il peso complessivo si attesta sui 470 g per la taglia Small e sui 500 g per la Large. Il lancio è intorno ai 90 euro e poi in vendita a 120. Disponibile in tre colori opachi e molto alla moda.

