Tre modelli per Genesis, lusso elettrico coreano

Tre modelli per Genesis: il marchio coreano (gruppo Hyundai) apre gli ordini in Italia per GV60, Electrified GV70 ed Electrified G80. La gamma è su più livelli di allestimento: Pure, Premium e Luxury per GV60 e GV70, ed il solo alto di gamma Luxury per la G80. I listini partono da 56.400 euro per GV60, 69.900 euro per la GV70 e 81.800 euro per la G80.

Tre modelli per Genesis: si parte dalla GV60, da €56.400

La GV60 è proposta con batteria da 84 kWh e una gamma di potenze che arriva fino a 490 CV. Con trazione posteriore o integrale a seconda dell’allestimento. L’autonomia arriva fino a 561 km (WLTP). La ricarica ultra-rapida consente di passare dal 10 all’80% in circa 18 minuti, grazie all’architettura a 800 Volt. Con l’allestimento Pure (trazione posteriore RWD e potenza di 229 CV), il prezzo parte da €56.400. L’allestimento Premium prevede la trazione integrale (AWD) con potenza che raggiunge i 318 Cv. È proposto a partire da €66.300 ed è dotato della funzione Vehicle-to-Load (V2L). L’allestimento Luxury (AWD), da €76.500, mantiene la trazione integrale, con una potenza massima di 49vCV.

Il Suv Electrified GV70 parte da € 69.900