Tre modelli per Genesis, lusso elettrico coreano

Tre modelli per Genesis: il marchio coreano (gruppo Hyundai) apre gli ordini in Italia per GV60, Electrified GV70 ed Electrified G80. La gamma è su più livelli di allestimento: Pure, Premium e Luxury per GV60 e GV70, ed il solo alto di gamma Luxury per la G80. I listini partono da 56.400 euro per GV60, 69.900 euro per la GV70 e 81.800 euro per la G80.
Tre modelli per Genesis: si parte dalla GV60, da €56.400
La GV60 è proposta con batteria da 84 kWh e una gamma di potenze che arriva fino a 490 CV. Con trazione posteriore o integrale a seconda dell’allestimento. L’autonomia arriva fino a 561 km (WLTP). La ricarica ultra-rapida consente di passare dal 10 all’80% in circa 18 minuti, grazie all’architettura a 800 Volt. Con l’allestimento Pure (trazione posteriore RWD e potenza di 229 CV), il prezzo parte da €56.400. L’allestimento Premium prevede la trazione integrale (AWD) con potenza che raggiunge i 318 Cv. È proposto a partire da €66.300 ed è dotato della funzione Vehicle-to-Load (V2L). L’allestimento Luxury (AWD), da €76.500, mantiene la trazione integrale, con una potenza massima di 49vCV.
Il Suv Electrified GV70 parte da € 69.900
Electrified GV70 è un SUV di segmento D, proposto con trazione integrale e batteria da 84 kWh su tutti i livelli di allestimento. Con potenza complessiva fino a 490 Cv (con modalità Boost) e autonomia fino a 479 km (WLTP). Sul fronte della ricarica, in corrente continua è possibile passare dal 10 all’80% in circa 19 minuti utilizzando infrastrutture ultra-rapide. In alternata è supportata la ricarica trifase fino a 11 kW. La versione Pure, a da €69.900, offre una dotazione già piuttosto completa. La Premium, da €73.900, introduce ulteriori contenuti come volante e sedili anteriori riscaldati. Con l’allestimento Luxury, da €78.700, la dotazione si amplia con head-up display, telecamera a 360° e assistenza al parcheggio evoluta con controllo remoto.
Tre modelli per Genesis: il top di gamma G80 da €81.800
Electrified G80 è un po’ il modello simbolo di Genesis, in un unico allestimento (Luxury) proposto a partire da €81.800. Con fari anteriori con tecnologia Micro Lens Array, sistema di illuminazione avanzato, luci LED complete, dettagli cromati e cerchi in lega da 19”. A livello di powertrain, G80 è una berlina 100% elettrica a trazione integrale, con una potenza complessiva di 370 CV (272 kW). La batteria da 94,5 kWh supporta architettura di ricarica a 400V e 800V. L’autonomia nel ciclo combinato WLTP raggiunge fino a 570 km, mentre la ricarica ultra- rapida consente di passare dal 10 all’80% in circa 25 minuti utilizzando infrastrutture ad alta potenza.
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