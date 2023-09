Tre giorni in DR 1.0: bene e male

Tre giorni in DR 1.0: Luca, un lettore pugliese, ha potuto testare con cura la piccola EV della marca molisana . E spiega che cosa gli è piaciuto e che cosa no.

di Luca Di Pierro

“Sono un lavoratore pendolare che fa circa 80km al giorno 5 giorni su 7. Avendo installato fotovoltaico e wallbox a casa, mi sto orientando per passare all’elettrico almeno per l’auto che uso per andare a lavoro. La premessa è doverosa perché, a conti fatti, l’investimento è più conveniente proprio per chi si trova nella mia situazione“.

Tre giorni in DR: è ben fatta e promette fino a 294 km di autonomia

“Più che eltettro-scettico mi considero un elettro-possibilista. Grazie alla cortesia della concessionaria Totorizzo di Molfetta (Ba), ho avuto in prova un modello lanciato qualche mese fa, ma del quale si sono perse un po’ le tracce. La DR 1.0. In 3.20 metri garantisce 4 posti (meglio se i due che siedono dietro non sono troppo alti), con un mini-bagagliaio che, coi sedili dietro abbattuti cresce fino a 630l. E, con una batteria da 31KWh ed un motore da 61cv, promette fino a 294 km di autonomia. L’auto è ben concepita, con buone finiture, cerchi in lega da 15, interni curati e ricorda molto la Toyota Iq. Esteticamente è accattivante e non ha avversarie dirette: la Smart è solo 2 posti ed ha autonomia assai inferiore, la Spring è più grande, la Volkswagen e-up non è più prodotta (peccato). All’interno ha un bello schermo da 9.7 con Radio Dab, Android auto, e tutto quanto necessario per controllare i parametri, dal clima alla batteria“.

Su strada si comporta bene, anche ai 110 in tangenziale

“Su strada scatta molto bene (fin troppo in modalità Sport in città), tiene bene anche ai 110 in tangenziale e ha un bello spunto anche in ripresa… Insomma, non va mai in affanno anche in extraurbano, pur essendo una cittadina per eccellenza. Ha un assetto ben studiato, rigido a sufficienza per tener bene la strada, forse un po’ troppo secco nella risposta sui dossi-rallentatori cittadini. Lo sterzo è leggero, molto reattivo e bisogna farci l’abitudine, su strada soffre un poco il vento laterale come tutte le piccole, specie se rialzate. Ottima la frenata, anche se, con la rigenerazione impostata al massimo (è possibile farlo su 7 livelli) il pedale del freno verrà azionato solo o quasi in condizioni di emergenza. La batteria da 31kWh carica in DC (fast) a 40kW e in AC a 6.6kW, più che sufficienti per non andare in ansia. Anche perché i buoni consumi dichiarati (tra gli 11 e i 15.5kWh per 100km) sono risultati veritieri“.

Tre giorni in DR: tutto bene, solo il prezzo…

“Considerati i miei 80km al giorno (praticamente tutta tangenziale), partendo con carica al 100% sono riuscito a viaggiare tre giorni solo un piccolo “rabbocco” di sicurezza…I 220km di autonomia reale sono assolutamente alla sua portata. Devo dire che alla fine dei tre giorni mi son trovato molto bene, in città è meravigliosa e la tangenziale non la spaventa più di tanto. La vera nota dolente, che l’accomuna a tutto il settore è il prezzo: parte da 26.900 +IPT e costi di immatricolazione. Si può scendere a €19.900,00 con rottamazione (-5000) e sconto della casa (-2000). A mio modesto parere forse ci sono 5.000€ di troppo. Con i vecchi incentivi del 2021 la si sarebbe potuta prendere a 15.000€ e ne avrebbero vendute tantissime. Attualmente, purtroppo, non sembra prevista la possibilità di noleggiarla a lungo termine (NLT) com’è possibile fare con la Smart. In quel caso non ci penserei su due volte“. Luca Di Pierro