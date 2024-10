Tre elettriche in famiglia: 208, 500, Model Y

Tre elettriche in famiglia: la conversione di Angelo è stata totale, partendo da una Peugeot e-208, affiancata poi da una 500e e da una Tesla Y. “Impagabile”.

di Angelo Vezzoli

“Sono padre di 3 figli, di cui 2 già patentati. Tre anni fa, incuriosito dall’elettrico, sia per un fattore economico (risparmio sulle ricariche, avendo pannelli solari a casa e risparmi quindi sul pieno di benzina) che per un fattore di Neopatentati, spingo mia figlia all’acquisto di una Peugeot e-208. Auto molto prestazionale, senza spendere soldi per un’auto di seconda mano di bassa potenza, per poi sostituirla dopo poco più di un anno“.

Tre elettriche in famiglia: quanto (poco) ho speso per acquisto e ricariche

“La guida mi è da subito sembrata di un’altra dimensione, tanto che ‘rubavo’ l’auto a mia figlia solo per l’emozione di poterla guidare. Arriva quindi la patente delle seconda figlia e, invogliata dalla sorella e lei stessa a favore, compriamo una 500e (tutte e due aziendali con pochi km a circa 20 mila euro)Inutile dire, tra le ragazze e il padre, siamo rimasti molto soddisfatti. C’ero rimasto solo io, con una gran voglia di auto elettrica, ma non fattibile, per i costi alti della Model Y nel lontano 2021. Nel 2024 Tesla abbassa i prezzi e, visti gli incentivi statali, mi decido a cambiare la mia Peugeot 5008 e passarla a mia moglie, così da avere una termica in casa. Ora il cerchio si è chiuso per la soddisfazione di tutti e posso fare un primo bilancio. La Peugeot 208e dopo 3 anni ha percorso 66.000 km ed approssimativamente speso in ricariche, sia domestiche che con abbonamento A2A, circa 850,00 euro. L’abbonamento lo disdico nei mesi caldi per via dei pannelli a casa). La 500e ha 22.000 km, per una spesa di 300 euro.

“Con la Tesla Y guido più piano di quando avevo la Peugeot diesel”

“Con la Model Y ho percorso 13.000 km con ricariche sul posto di lavoro e qualche carica ai supercharger, per una spesa di circa 150 euro. Molte ricariche le faccio a zero spese avendo i pannelli, acquistati nel lontano 2016 non sicuramente per le auto e già ampiamente ripagati dopo soli 3 anni. Ma quello che non mi farà più tornare alle termiche è la rilassatezza di guida, pulita e silenziosa. Quando entro nella mia auto è come affrontare ogni volta un ‘bel viaggio’, anche se di pochi km. Per finire, quindi: si può vivere con auto elettriche, bisogna solo cambiare un pò le abitudini e essere un pò programmati. Per assurdo, io che pensavo di schiacciare il pedale dell’acceleratore all’inverosimile, guido più piano di quando avevo il diesel!. I conti li lascio a voi sulle differenze, già evidenti, su quanto ho risparmiato, tra km percorsi e spese tra termiche ed elettrico. Capisco che pochi si possono permettere 3 auto elettriche, ma vi assicuro che in 4/5 anni vi siete gia ammortizzati la differenza, per poi goderne negli anni successivi. La guida, invece, è impagabile“.