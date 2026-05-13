Tre elettriche a fuoco in Francia: ecco che cosa si sa







Tre elettriche a fuoco in Francia, in una stazione di ricarica TotalEnergies di Montreuil, a sua volta distrutta dalle fiamme.

Tre elettriche a fuoco in una ricarica TotalEnergies

Il rogo risale a giovedì 7 maggio, intorno alle 18. Ma se ne continua a parlare sui media di mezza Europa perché le fiamme hanno riaperto il dibattito sulla sicurezza delle auto elettriche. Secondo i media francesi il fuoco è partito da uno dei tre veicoli, una Volkswagen ID. Buzz. I vigili del fuoco hanno spento l’incendio , che fortunatamente non ha provocato danni a persone. Mentre i danni materiali sono gravi. Ma quali possono essere le cause? Il sito francese Numerama fa notare che purtroppo non è la prima volta che questo modello si trova nel cuore di un incendio durante una ricarica rapida. “Nel luglio 2025, una ID. Buzz ha preso fuoco vicino a Saint-Brieuc mentre il veicolo stava ricaricando un Supercharger Tesla. L’incendio aveva poi mobilitato i vigili del fuoco per cinque ore. Da allora, una campagna di richiamo è stata lanciata nell’aprile 2026 dal costruttore per gli ID. Buzz, ma anche altri veicoli della gamma: ID.3, ID.4 e ID.5″.

Il motivo del richiamo, sempre secondo l’articolo, era: “I moduli cellulari della batteria ad alta tensione potrebbero surriscaldarsi durante la ricarica. Questo può portare al fuoco. La campagna riguardava i veicoli prodotti tra il 17 febbraio 2022 e il 23 agosto 2024. E non è dato sapere se il veicolo da cui sono partite le fiamme il 7 maggio è stato interessato da questa campagna di richiamo. Al momento i Vigili del fuoco, che stanno indagando sulle origini dell’incendio, non hanno fornito notizie sulle possibili cause. I media francesi ricordano però che le statistiche pubblicate raccolte anche in Francia dimostrano che i casi di incendio nelle auto elettriche sono molto più rari rispetto alle auto termiche. Dato confermato anche dalla video-intervista qui sotto. Il che non toglie che sarà molto importante capire che cosa è successo a Montreuil, per individuare i possibili rimedi.