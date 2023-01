Tre banali domande sul gas che cala del 40%

Tre banali domande sul gas, che da febbraio cala del 40%, secondo quanto annuncia il ministro Giancarlo Giorgetti. Con riflessi diretti sull’energia elettrica.

Tre banali domande sugli effetti collaterali del taglio delle bollette

Il ministro dell’Economia, al di là delle inevitabili cautele legate al ruolo, è stato chiaro: “Non voglio dire cose che poi non si verificheranno, ma contiamo che da inizio febbraio i costi del gas possano scendere di circa il 40%, anche in bolletta“. Certo, sarò l’Autorità pubblica Arera a quantificare giovedì il ribasso, ma il crollo delle quotazioni rende inevitabile il taglio nelle bollette. Dando un po’ di respiro a famiglie e imprese. “Stiamo anche lavorando a un meccanismo per il quale si paghi a un prezzo che ho definito ‘politico’ i consumi in linea con i mesi precedenti. E le eccedenze con prezzi che seguono il mercato, per premiare i virtuosi e chi risparmia nei consumi“, ha detto Giorgetti. Ammettendo che si tratta di un meccanismo “molto complicato“. “Ci stiamo lavorando“, ha concluso, “speriamo di arrivare in tempo per marzo. Però mi sembra che le cose vadano meglio, anche perché abbiamo trovato altri che ci vendono gas, il mercato si è un po’ calmato. Sono moderatamente ottimista“.

Quanto dovremo aspettare per i ribassi alla colonnina?

La prima domanda è di carattere generale. È stato soprattutto l’aumento dei costi energetici a trascinare al rialzo i prezzi di moltissimi beni, pane compreso. Trascinando l’inflazione a livelli inimmaginabili, oltre l’8%. Ora si taglierà in modo consistente anche quel che paghiamo al mercato o i listini sono privi della marcia indietro? E chi vigilerà sul fatto che questo accada? Seconda domanda. Che cosa succederà sul prezzo dell’energia elettrica? Anche qui abbiamo assistito a una dinamica impazzita, in parte giustificata dal fatto che il prezzo del kWh nei contratti “a maggior tutela” è legato a quello del gas. Terza e ultima domanda. Quanto dovremo attendere prima che scendano anche i prezzi alla colonnina? Nel 2022 solo gli abbonamenti mensili hanno consentito agli automobilisti di limitare i danni. Ma non c’è dubbio che i rincari abbiano comunque pesato sui confronti di convenienza elettrico-termico. Contribuendo a deprimere ancor di più un mercato già modesto come quello italiano. E ora?.