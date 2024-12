Tre anni in Skoda Enyaq (e 120 mila km): batteria e consumi

Tre anni in Skoda Enyaq. Fabio ci gira il bilancio dei suoi 120 mila km: consumo medio, degrado della batteria… E a voi com’è andata? Fine 2024 si avvicina, è tempo di consuntivi. Se vi va di condividerlo, scrivete a info@vaielettrico.it

di Fabio Belli

“Era venerdì 17… dicembre 2021. Forse non il giorno migliore per ritirare una macchina nuova… soprattutto se BEV, direbbe qualcuno! Ma la voglia era tanta, gli incentivi stavano per scadere e quindi ho sfidato la sorte per la mia seconda auto elettrica!“

Tre anni in Skoda: consumo medio di 16,3 kWh per 100 km

“In realtà il diavolo ci ha messo la coda e l’unico problema vero della mia Skoda Enyaq era molto serio, anche se ‘stagionale’. E la soluzione è arrivata, grazie al capo-officina disponibile, giovane e ‘cocciuto’ ma ci sono voluti quasi due anni… Ma questa è un’altra storia! Oggi sono qui per festeggiare i tre anni di vita della mia Enyaq e posso dire che dopo quasi 120.000 km è una signora auto! In particolare volevo portare la mia testimonianza relativamente ai consumi, che come potete vedere dalle immagini allegate, non sono malaccio nel dettaglio ‘di lungo periodo‘. Ho mantenuto, senza azzerarlo, il contachilometri parziale per un anno intero. E quindi possiamo dire che il consumo medio indicato è abbastanza ininfluente dalle temperature stagionali“.

In 36 mesi un solo tagliando, costo 160 euro

“L’utilizzo della mia auto è in prevalenza fuori città, zona collinare, strade provinciali, un 10% autostradale e la stessa percentuale in città. L’auto è silenziosa e prestante come il primo giorno, e conto di tenerla almeno fino ai 300.000 km come quasi tutte quelle che l’hanno preceduta (con costi ben diversi). Skoda infatti prevede i tagliandi obbligatori, ma con cadenza biennale e chilometraggio… illimitato! Quindi per ora ha fatto solo un tagliando al costo di circa 160 euro e non è previsto altro fino a dicembre 2025, quando avrà prevedibilmente oltre 150.000 km. Sarà mia cura in quel frangente, chiedere un test della batteria in previsione della scadenza garanzia (ben prima degli 8 anni previsti dalla casa madre) per sopraggiunto chilometraggio“.

Tre anni in Skoda / “A 105 mila km il test della batteria mi dava 91,9%”

Non mi aspetto comunque sorprese o sostituzioni in garanzia. Un test effettuato da me a fine agosto mi dava un SOH del 91,9% (a quasi 105.000 km). Purtroppo quando vedo i listini delle elettriche di oggi mi rendo conto di quanto sarebbe difficile per me ricomprarla… L’ho pagata 31.500 euro (è la Enyaq 60 Executive), oggi con cifre analoghe cosa si può acquistare? Credo che la strada prospettata dalla Germania (sconto sulle ricariche alla colonnine come incentivi all’acquisto) possa essere molto interessante…. Potrebbe avvicinare chi, come me, fa molti km e quindi inquinerebbe molto di più rispetto ad un utilizzatore più ‘occasionale’. E quindi sarebbe una auto più utile per ridurre l’inquinamento ambientale. Grazie per il lavoro che fate!