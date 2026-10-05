Tre acquisizioni per Edison (settore efficienza energetica)

Tre acquisizioni per Edison in un settore sempre più cruciale come l’efficienza energetica. Obbiettivo: aiutare i clienti a ridurre costi e consumi.

Sono Ies Solare, Energy Solutions e Gruppo Energia

Edison Energia sta puntando sui servizi di efficienza energetica a famiglie e piccole imprese. Con l’obiettivo di quadruplicare al 2030 la propria quota di mercato in questo segmento. Per conseguire l’obiettivo, la società ha acquisito Ies Solare, Energy Solutions e Gruppo Energia, tutte già Business Partners Edison. Integrando così competenze e strutture legate al mondo dell’efficienza energetica. Le tre acquisizioni, si legge in una nota, permettono alla societa’ del Gruppo Edison di rafforzare la propria presenza e vicinanza ai clienti e il proprio network di tecnici In particolare in Triveneto, Emilia-Romagna, Toscana e nelle altre regioni del Centro Italia. Grazie all’integrazione di oltre 130 persone, Edison Energia incrementa di oltre il 20% la sua forza lavoro.

Tre acquisizioni per Edison: “Ridurre la spesa dei clienti”

“Con l’acquisizione di queste società con una presenza importante nel Nord e nel Centro Italia rafforziamo le nostre competenze e la nostra presenza fisica sul territorio. E puntiamo a ridurre strutturalmente la spesa energetica dei nostri clienti retail attraverso l’autoconsumo ed i servizi di efficienza. Sia fisici che virtuali. Da affiancare ed integrare alla tradizionale convenienza e flessibilità delle nostre offerte di luce e gas”, ha commentato in una nota Massimo Quaglini, amminstratore delegato di Edison Energia. L’operazione si inserisce nella strategia di rafforzamento nel mercato dell’efficienza energetica, in risposta a una domanda crescente da parte di famiglie, condomini e Pmi che cercano soluzioni per ridurre consumi e costi energetici.