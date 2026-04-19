Trattori elettrici/ Monarch si ferma, Caterpillar entra in gioco













Fine corsa per il marchio Monarch Tractor sotto la guida del fondatore italo americano Carlo Mondavi: l’azienda è stata acquisita dalla multinazionale statunitense Caterpillar. Il trattore elettrico e autonomo più avanzato del settore, nonostante oltre 200 milioni di dollari raccolti e numerosi riconoscimenti tecnologici, è rimasto senza stabilimento produttivo dopo la vendita dell’impianto da parte di Foxconn, che ne aveva realizzato le prime serie. Avevamo incontrato Mondavi a Bologna, durante Eima, quando parlava dell’imminente sbarco in Europa. Ma il progetto non è mai riuscito a superare i confini statunitensi.

Fine di una storia, ma se ne apre un’altra

L’acquisizione degli asset di Monarch Tractor è confermata sia dalle riviste internazionali di settore e finanziarie, sia dal profilo LinkedIn dell’azienda. Proprio lì, dopo la ricostruzione di una storia durata anni, Monarch ammette la cessione: «Siamo inoltre lieti di condividere che la tecnologia principale di Monarch, inclusa la nostra piattaforma veicolo software-defined, il sistema di percezione e i sistemi di elettrificazione, è stata acquisita da un grande produttore globale di apparecchiature. Significa che la tecnologia continuerà ad avanzare».

Un cambio di proprietà, dunque. Ma il capitale tecnologico su elettrificazione ed automazione di Monarch non si disperde: questa, almeno, è la buona notizia. Resta da capire dove sarà utilizzata questa tecnologia. Caterpillar è presente nel settore agricolo, ma soprattutto con veicoli per movimentazione materiali, gestione aziendale. Parliamo di pale gommate e cingolate per movimentare balle, letame ed altri materiali. Ma anche le minipale per lavorare nelle stalle e i sollevatori telescopici. E i trattori? Tempo fa ha venduto il marchio dedicato Challenger ad Agco. Insomma il sapere di Monarch potrebbe essere impiegato in settori extra agricoli.

La fine della produzione da Foxconn

A Vaielettrico Mondavi aveva raccontato che oltre alla struttura commerciale stava valutando l’apertura di uno stabilimento in Europa, probabilmente in Belgio. Negli Stati Uniti, invece, la produzione era affidata al colosso Foxconn, nell’ex stabilimento General Motors di Lordstown, in Ohio. Ma il progetto si è progressivamente arenato: il patto industriale è venuto meno e, senza uno stabilimento, non ci sono trattori. Lo conferma anche la testimonianza di un imprenditore agricolo italiano: «Ho ordinato tre trattori da loro, ma non si è fatto niente».

Su Linkedin i tre fondatori – Carlo Mondavi , l’ex dirigente Tesla Mark Schwager e Praveen Penmetsa – ripercorrono così la storia di Monarch: «Sette anni fa, ci siamo impegnati a far progredire l’agricoltura costruendo uno dei primi trattori intelligenti, elettrici e definiti tramite software. Dai sistemi by-wire all’energia esportabile, capacità V2G e uno stack autonomo basato sulla telecamera, avevamo una missione chiara: migliorare la sostenibilità alimentare e l’economia dei piccoli agricoltori con una nuova architettura globale dei trattori».

Un lavoro che non finisce, continuerà con Caterpillar

I problemi non sono mancati: «Costruire e scalare una nuova piattaforma per trattori in agricoltura comportò sfide impreviste. Abbiamo dovuto prendere decisioni difficili, incluso il passaggio dalla produzione a un modello di licenza tecnologica che convalidava che la tecnologia centrale di EV e AV potesse operare su trattori, veicoli utilitari e attrezzature da costruzione». Una transizione che ha «causato interruzioni per clienti e partner, e comprendiamo l’impatto che ha avuto. Apprezziamo i clienti e i partner che hanno continuato a supportarci durante la transizione».

Resta un know‑how maturo e in mano ad un grosso player che può garantire investimenti economici, tecnologici e capacità produttive significative.

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