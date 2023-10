Trattore Fendt e100 Vario, finalmente dopo 6 anni

Fendt e100 Vario ci ha fatto aspettare ben 6 anni prima di tagliare il traguardo. Di questo trattore elettrico abbiamo scritto già nel 2017 (alcuni dati tecnici sono gli stessi) – e sarà ripresentato ad Agritechnica, edizione 2023 (12/18 novembre).

Batteria da 100 kWh, motore da 55 kW

L’introduzione della pagina web dedicata a Fendt e100 Vario dice tutto. “Finalmente ci siamo: con il Fendt e100 Vario, all’Agritechnica abbiamo il piacere di presentarvi il primo trattore elettrico di Fendt“.

Il trattore era stato presentato sempre ad Agritechnica ma edizione 2017. Ora i tempi sono maturi, già diversi competitors sono entrati in produzione o lo stanno per fare. Quindi via con la pubblicità: “Pensare elettrico è possibile. Non fatevi scappare oggi le nuove opportunità per l’agricoltura di domani e per un futuro sostenibile“.

Abbiamo ripreso l’articolo del 2017 e i dati sono simili: la potenza del motore è passata da 50 a 55 kW, la capacità della batteria è sempre da 100 kWh, l’autonomia ancora di cinque ore di lavoro continuo. Su questo punto dall’azienda citano la funzione Start-Stop che “consente di risparmiare energia”. Insomma non si spreca niente e si ottimizza l’efficacia“. Questo è un elemento comune a tutti i trattori elettrici che offrono un “controllo preciso e processi di lavoro rapidi“. Altro risparmio.

I tempi di ricarica e la frenata rigenerativa

Visto il costo e l’autonomia ridotta dell’elettrico rispetto al termico, da Fendt sottolineano: “Con costi di manutenzione ed energetici ridotti, grazie al Fendt e100 V Vario risparmiate denaro a lungo termine. Il Fendt e100 V Vario consente di aumentare tempi e ambiti di impiego, aumentando così l’efficienza. Inoltre, è possibile continuare a utilizzare tutti gli accessori“.

E’ poi possibile recuperare l’energia, un interruttore a pedale può aumentare ulteriormente il recupero.

Per la ricarica è dotato di una presa CCS2 che soddisfa lo standard automotive, si può utilizzare anche la presa industriale da 32 A in combinazione con un caricabatterie mobile con potenza di carica di 22 kW. La ricarica completa è di 5 ore. E’ possibile anche la ricarica rapida DC con una potenza di carica fino a 80 kW e la batteria si ricarica dal 20% all’80% della sua capacità in circa 45 minuti.

Cosa può fare? In vigna, frutteto e nei parchi urbani

Un settore dove c’è un forte sviluppo dei trattori elettrici è la viticoltura dove la qualità anche dei mezzi deve essere al top. Ma che lavori può fare in vigneto Fendt e100 V Vario? “Tra i suoi utilizzi principali rientrano la cimatura, la cura del terreno (pacciamatura), la gestione meccanica interceppo e la logistica della raccolta“.

Viene indicato per l’azienda ortofrutticola con ortaggi da campo e serra/tunnel di alluminio. “E’ ideale per l’estirpazione meccanica delle erbe infestanti, particolarmente importante nelle colture speciali“.

Un altro campo di impiego è quello dei lavori pubblici. In particolare nelle città densamente popolate dove è molto pericoloso l’inquinamento atmosferico da gas di scarico e polveri per la salute della popolazione. Si può usare nei parchi per la cura delle superfici verdi, la falciatura e lo smaltimento delle foglie.

Il trattore elettrico sarà prodotto in Germania nel quarto trimestre del 2024 per il mercato tedesco, dei Paesi Bassi della Norvegia. In Italia arriverà nel 2025. Prezzo? Probabilmente se ne saprà di più a Agritechnica.

