Trattore elettrico? C’è il Solis 26 Electric

Con il Solis 26 Electric aumenta il numero di trattori elettrici presentati in queste settimane, e in particolare all’Eima di Bologna (leggi qui). Senza dimenticare gli annunci dell’avvio di nuovi stabilimenti per la produzione di migliaia di unità l’anno. Insomma, la transizione energetica in agricoltura è pronta a decollare.

Il Solis 26 elettrico aveva debuttato a Sima – il salone di Parigi – e ora è arrivato all’Eima, esposto nello stand del dealer italiano: Fiaccadori.

Solis 26 sarà sul mercato tra 2023 e 2024

Solis Tractors International è un gruppo indiano. Arrivato da pochi anni in Europa dove è riuscito a sfondare lasciando alle spalle gruppi storici nella top ten delle vendite, ha oggi tassi di crescista dal 100 al 140%, ed è addirittura salito sul podio in alcuni Paesi del Vecchio continente.

Forse non è un caso se la dinamicità degli indiani si riflette nella scelta elettrica. Il competitor di Solis, Farmtrac, è già presente sul mercato (anche italiano, leggi qui) e il Solis 26 Electric è atteso tra il 2023 e 2024. C’è ancora del lavoro e dei test da fare.

Un motore da 17,7 kW. Prezzo stimato 30.000 euro

Vediamo le specifiche riportate nella scheda tecnica pubblicata dall’azienda. Il motore ha una potenza da 17,7 kW, la batteria Li-on ha una capacità da 72V 330 Ah, la batteria ausiliare è da 20 Ah. La velocità massima è di 21,7 km/h. Pesa 1,290 kg e offre una capacità di sollevamento idraulico da 800 kg. Qui sotto la scheda tecnica completa con tutti i dati.

L’azienda nella sua pagina Facebook internazionale gli dedica ben tre post in 10 giorni comprensivi di video. L’azienda investe sul futuro come spiega a Vaielettrico il responsabile marketing del concessionario italiano Fiaccadori Patrizio Trebbi. Il trattore naturalmente è ancora tutto da scoprire: oltre il dato dell’autonomia manca ancora un prezzo. Presumibile una stima sui 30mila euro.

Ricapitolando: ecco cosa abbiamo visto arrivare nelle ultime settimane

E’ interessante che nelle ultime settimane ci sia stato l’annuncio di Monarch che sarà prodotto da Foxconn (leggi qui), dello stabilimento di Ideanomics dove viene prodotto il Soletrac con powertrain italiano della Energica (leggi qui), l’annuncio della prima serie di Goldoni Keestrack (leggi qui) e per restare nella Motor Valley emiliana, in transizione verso la eValley, l’annuncio del trattore elettrico di Cnh che sarà costruito a Modena (leggi qui) mentre da Padova Antonio Carraro ha esposto a Eima il prototipo del progetto di ricerca Atena, vale 3,2 milioni di euro di finanziamenti europei, che prende il nome di eSP (leggi qui). Infine J Deere arriverà sul mercato nel 2026 (leggi qui).

