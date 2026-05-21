Trasporto pale eoliche: Bracchi acquisisce Rostock Trans







Trasporto pale eoliche: il gruppo Bracchi sigla un’acquisizione in Germania rilevando Rostock Trans, uno specialista del settore.

Trasporto pale eoliche con 100 veicoli specializzati

Non è banale trasportare a destinazione le grandi componenti di un impianto eolico. Rostock Trans è un’azienda leader nei trasporti pesanti e particolarmente complessi. Ed è focalizzata sulla logistica in uscita ad alta complessità di componenti per turbine eoliche onshore, quali pale, navicelle e segmenti di torre. L’azienda registra un fatturato di circa 17 milioni di euro e conta 50 dipendenti. Oltre a gestire una moderna flotta di proprietà di circa 100 veicoli specializzati e adattamenti proprietari per il trasporto delle pale sviluppati internamente. L’unione delle competenze delle due realtà italiana e tedesca, consentirà di consolidare il posizionamento del Grupp Bracchi come partner ideale per progetti ad alta complessità. In cui affidabilità e sicurezza rappresentano fattori chiave di differenziazione, visto che spesso le pale vanno posizionate in zone disagiate in altura.

Ecco i numeri del gruppo italiano

Nel 2025 il Gruppo Bracchi che ha raggiunto un fatturato consolidato pari a circa 224 milioni di euro. Con 1,5 milioni di spedizioni all’anno e 420.000 metri quadri di superfici coperte di magazzino gestite. L’investimento tedesco segue la recente apertura, a inizio 2026, del nuovo hub logistico di Cittadella, undicesimo polo della rete aziendale. La struttura, progettata e realizzata da investitori internazionali, si estende su 84.000 mq di superficie coperta su un’area di 160.000 mq, con 82 baie di carico. Rappresentando uno dei più grandi centri logistici in Italia. Il sito, a vocazione multi-cliente e multisettoriale, garantisce elevati standard di sostenibilità grazie alla certificazione BREEAM Excellent. Ed è progettato per rispondere alla domanda di logistica specializzata, con focus su fashion, cosmesi ed e-commerce.