Trasporto merci con i droni: la sfida delle flotte

I test di consegna merci con i droni non mancano. In particolare nella farmaceutica, in zone isolate (leggi qui), o nel trasporto medico di organi e sangue (leggi qui), mentre Amazon ha scelto l’Italia come laboratorio (leggi qui). Ma non è finita qui. Nei giorni scorsi è stato presentato a Bologna un progetto che dovrebbe decollare nel 2026.

L’impatto dell’ultimo miglio sull’inquinamento delle città

Il trasporto merci ha un forte impatto sulla qualità dell’aria in particolare nelle grandi città. Il Parlamento europeo infatti, con il pieno sostegno dei maggiori operatori della logistica (leggi qui), ha anticipato al 2035 la stretta sui mezzi di trasporto persone o merci. A partire dagli autobus urbani per i quali la decarbonizzazione totale probabilmente arriverà anche prima (leggi qui), nonostante il voto contrario della solita Italia che rema contro la maggioranza sia parlamentare sia dei Paesi europei (leggi qui).

Oltre l’inquinamento atmosferico e acustico, l’aumento del trasporto merci urbano crea congestione. Una soluzione potrebbe essere la promozione di flotte aeree a propulsione elettrica, dai VTOL (velivoli a decollo e atterraggio verticale) ai droni, anche se non mancano le criticità.

Nei giorni scorsi a Bologna si è tenuto un workshop con la presentazione del progetto europeo Di-Pegasus (Digital competitive next generation aviation technologies for sustainable business models, products and services) a guida EuroUSC – Italia, società di consulenza italiana specializzata nei servizi dedicati ai droni.

Emilia Romagna al centro della sperimentazione

In sintesi, questo l’obiettivo dello studio che sarà realizzato in terra emiliano-romagnola: “Esplorare la possibilità di consegnare merci in maniera più efficiente e rapida attraverso l’utilizzo di flotte di droni. Si punta a ridurre gli spostamenti con i veicoli a terra per le consegne urgenti in aree urbane e suburbane, sostituendole con droni autonomi che voleranno in orari e su percorsi specifici“.

Marco Ducci, project leader di Di-Pegasus e Ceo di EuroUSC Italia, sottolinea: “La consegna con i droni sta diventando realtà, ma esistono ancora diverse sfide tecnologiche prima che queste applicazioni possano avere ampia diffusione”.

Le criticità: la complessità nella gestione di flotte di droni con centinaia di unità

In particolare: “Mancano sistemi che consentano di gestire centinaia di droni in simultanea, che permettano all’operatore di monitorare in maniera efficiente le operazioni e garantire la sicurezza delle persone sorvolate”.

Non è una sfida facile. Ma vediamo le caratteristiche principali dello studio: “Il caso studio italiano sta lavorando sul trasporto di merci, con l’utilizzo di droni, dalle zone industriali e periferiche delle città verso dei microhub collocati al centro delle città stesse. Questa però è solo una delle ipotesi, il progetto è pronto a tenere in considerazione anche le proposte degli operatori, degli enti aeroportuali e dei corrieri“.

Lavori in corso, ma si danno le prime date: “I partner – EuroUSC Italia, Deep Blue, RINA Consulting SpA, Interconsulting Engineering srl e Istituto Trasporti e Logistica – inizieranno a lavorare sulle tecnologie, che saranno pronte per la fine del 2026. I risultati saranno poi valutati attraverso dei focus group e dei sondaggi ad hoc rivolti alle parti interessate e agli utenti finali“.

