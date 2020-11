Trasporto dell’idrogeno: gassoso, liquido, in nanospugne o … mascherato.

Il tema della transizione di alcune tipologie di trasporto all’ idrogeno continua a far discutere. Alcuni lettori, per esempio, ci chiedono perchè Vaialettrico se ne occupi benchè il suo focus, dichiarato fin dal nome, sia la mobilità elettrica. Rispondiamo molto semplicemente: i veicoli ad idrogeno sono veicoli elettrici, con l’unica differenza che il serbatoio dell’idrogeno prende il posto della batteria. Entrambi non emettono gas inquinanti nell’aria. Ed emettono tanta meno CO2, quanto più sarà rinnovabile la fonte da cui ricavare l’energia elettrica. Tendedo a zero secondo l’Accordo sul clima di Parigi e i piani al 2050 dell’ Unione Europea.

L’alimentazione a idrogeno dei veicoli elettrici risolve alcune criticità delle batterie: autonomia rispetto al peso, velocità di rifornimento, utilizzo di materie prime rare, degrado e riciclo. E non ultimo il sostanziale monopolio della tecnologia, oggi in mano ai paesi asiatici. A sua volta presenta però altre criticità. Sono l’inefficienza energetica (produrre idrogeno verde per elettrolisi dall’acqua richiede un utilizzo di energia tre volte superiore a quella che se ne può ricavare), l’ingombro del sistema stoccaggio-conversione in elettricità a bordo dei veicoli, le difficoltà e i costi di trasporto, la sicurezza. Su questi due ultimi aspetti, tuttavia, si scrivono e si leggono molte fake news. Il professor Alessandro Abbotto, Direttore del Dipartimento di Scienza dei Materiali dell’Università di Milano – Bicocca, ci spiega qui come stanno realmente le cose.

di Alessandro Abbotto

Quando si parla di idrogeno per veicoli dobbiamo prendere in considerazioni tre fasi principali del suo utilizzo: produzione, trasporto, stoccaggio. In un precedente articolo (vedi) abbiamo parlato della produzione, invitando tutti i produttori a muoversi coraggiosamente il più presto possibile verso l’idrogeno “verde”, meglio se prodotto dall’acqua e sole attraverso processi di fotosintesi artificiale. Adesso affrontiamo gli altri due aspetti, cominciando dal trasporto.

Innanzitutto, due parole sull’idrogeno nella sua forma molecolare, H 2 . A proposito, perché insistiamo tanto sull’idrogeno? Per un semplice fatto: è l’elemento chimico più abbondante nell’universo e, nella sua forma molecolare, è un magnifico combustibile perché produce energia ottenendo come scarto solo innocuo vapore acqueo. Quindi è il produttore di energia ideale: abbondante e pulito.

Pericoloso? Meno di metano e benzina

Tuttavia, come abbiamo visto, sulla Terra non è praticamente presente come tale (è presente nell’aria solo in piccolissime tracce) ma bisogna produrlo, ad esempio da acqua (se è “verde”). L’idrogeno, a pressione e temperatura cosiddetta “ambiente” (1 atm e 25 °C), è un gas, inodore e incolore. E non è tossico (nessun fattore avverso per esposizione a pelle o occhi e, in caso di perdite, anche verso l’ambiente; se inalato ad alte concentrazioni è naturalmente tossico ma perché diventa un gas asfissiante).

Ma è infiammabile in presenza di aria. Qui si potrebbe aprire una lunga discussione ma osservo solo due fatti. L’industria produce (in decine di milioni di tonnellate) ed utilizza l’idrogeno già da decine di anni per i più svariati usi, compreso quello medicale, e ha sviluppato quindi nel tempo tutte le opportune contromisure per aumentarne la sicurezza. Il secondo fatto è che non dobbiamo dimenticare che oggi (per essere esatti a fine 2019)il 99.93% (sic!) dei circa 39 milioni e mezzo di autoveicoli circolanti in Italia (dati ACI) usa combustibili (benzina, gasolio, metano, GPL) che sono anch’essi altamente infiammabili.

Brucia, ma si disperde in fretta

L’idrogeno è, ad esempio, meno infiammabile della benzina e la sua detonazione non è facile (sono necessari spazi confinati ed alte concentrazioni, che possono essere evitate con l’utilizzo di opportuni sensori). Anche il gas naturale è più pericoloso perché, notoriamente, brucia facilmente all’aria, la sua temperatura di combustione spontanea è più bassa ed esplode a concentrazioni minori. Eppure, è oggi una delle principali fonti per la produzione di energia elettrica (sostituendo progressivamente il petrolio) e (quasi) tutti lo abbiamo nelle nostre case. L’idrogeno, essendo molto leggero (il più leggero degli elementi), quando brucia si disperde velocemente e la fiamma va verso l’alto. Al contrario, i combustibili tradizionali fossili non si disperdono e sono considerati più pericolosi.

Un report Eni calcola che l’incendio di un veicolo a benzina dura 20-30 minuti, contro gli 1-2 minuti di uno ad idrogeno. In rete si trovano diversi video in cui si confrontano i due casi. Se li vedeste forse qualcuno di voi andrebbe subito domani mattina a vendere il proprio veicolo a benzina in cambio di uno elettrico (o ad idrogeno, se vive a Bolzano o in Germania).

Il vero nodo è il trasporto

Adesso che sappiamo meglio cosa abbiamo per le mani passiamo al trasporto. Anche qui una premessa. L’idrogeno è un combustibile e, al pari di tutti i combustibili, porta con sé un enorme vantaggio: può essere conservato per quanto si vuole ed essere utilizzato quando e dove si vuole. L’energia elettrica, al contrario, non è facile da conservare. Soprattutto per periodi lunghi (basta vedere cosa succede alla batteria di uno smartphone se non lo utilizzate per settimane o mesi; ma anche alla la batteria di un’auto elettrica).

Ma se parliamo di trasporto allora la questione è semplice: l’elettricità è imbattibile. Ammesso che vi sia a disposizione una rete elettrica (ahimè, si stima che ancora oggi 1,7 miliardi di persone nel mondo non ne abbiano accesso, quasi tutte concentrate in Africa e nella regione subsahariana) l’energia elettrica si può trasportare facilmente e per lunghe distanze. Penso sempre ai magnifici elettrodotti che portavano nel 1910 la prima energia elettrica rinnovabile, prodotta da idroelettrico, dalla Valtellina a Milano, scavalcando come dei giganti montagne, valli e fiumi.

Una rete di gasdotti dedicati

Senza andare nel dettaglio, per ragioni di spazio, ecco le possibili alternative. Poiché l’idrogeno è un gas, la prima soluzione, ovvia, è quella di usare dei gasdotti. O, meglio, degli “idrogenodotti”, che consentono il trasporto di gas su lunghe distanze a livello di interi continenti. Qui si hanno due alternative: in miscela con gas naturale usando la rete esistente o tramite la costruzione una rete dedicata.

Nel primo caso sarà necessario sviluppare sistemi a basso costo di separazione dei due gas al punto di utilizzo finale, nel secondo caso sviluppare nuove reti. A questo riguardo abbiamo già fatto riferimento in un precedente articolo alla realizzazione della dorsale europea della rete di distribuzione dell’idrogeno (“EuropeanHydrogenBackbone”, vedi ad esempio qui) con il coinvolgimento dei principali gestori europei nel trasporto e stoccaggio di gas (SNAM per l’Italia). Questo progetto si estenderà a tutta l’Europa per un totale di oltre 20.000 km. Comprenderà sia la riconversione degli attuali gasdotti per trasporto di idrogeno sia la costruzione ex novo di nuovi idrogenodotti. L’obiettivo è quello di minimizzare al massimo il costo legato al trasporto (dell’ordine di 10 centesimi per kg ogni 1000 km) e, quindi, il costo finale per l’utente.

Liquefazione sì, ma a caro prezzo

L’alternativa è il trasporto di idrogeno liquido. L’idrogeno bolle a – 253 °C. Quindi la sua liquefazione e, soprattutto, il mantenimento di temperature così basse non è un processo facile e richiede molta energia. L’indubbio vantaggio è che, rispetto all’idrogeno gassoso, quello liquido è più facile da trasportare su strada, rotaia o mare.

Sotto questo aspetto in Giappone sta per essere varata la prima nave cargo per trasporto di idrogeno liquido, con i primi test di trasporto previsti per la primavera 2021(vedi qui: qui). Con un enorme vantaggio rispetto alle petroliere (che, mi auguro, scompaiano presto): non si rischiano gli enormi disastri marini per fuoriuscita di petrolio. I costi del processo di liquefazione e del suo mantenimento sono ancora molto alti. Ma esistono progetti della Ue che coinvolgono enti di ricerca e industrie, volti a realizzare la produzione economicamente sostenibile di idrogeno liquido su larga scala.

Infine, il terzo metodo, che è quello che preferisco non solo perché sono un chimico ma perché, a mio parere, presenta le migliori potenzialità in termini di comodità e sicurezza. Consiste nel trasportare non l’idrogeno molecolare, H 2 , in sé, liquido o gassoso che sia, ma di trasformarlo. Anzi, io direi ancora meglio “mascherarlo”, sotto forma di altri composti chimici o addirittura di suoi precursori di sintesi, che siano facili e sicuri da trasportare (anche in un’automobile). Da questi è poi possibile riottenere o produrre l’idrogeno al momento dell’uso tramite processi chimici facili ed efficienti.

Meglio se intrappolato in nano spugne

Esiste anche una via di mezzo, ovvero quella di intrappolare l’idrogeno, senza trasformarlo chimicamente, in materiali di ultima generazione (ad es. prodotti dalle nanotecnologie), delle specie di super spugne artificiali molecolari, altamente innovative, che siano anch’esse sicure e facili da trasportare, e che siano in grado di rilasciare in maniera controllata il gas solo quando serve. Nel nostro Dipartimento ad esempio studiamo, sempre nell’ambito del nostro progetto ”Dipartimenti di eccellenza”, dei materiali nanoporosi con elevatissima area superficiale, in grado di immagazzinare idrogeno molecolare a pressioni inferiori (100-200 bar) rispetto a quelle normalmente utilizzate nelle autovetture (700 bar).

Alcune di queste tecnologie sono già utilizzate per lo stoccaggio e il trasporto del metano. Qui la ricerca non è ancora sufficientemente matura per il mercato. Ma anche in questo campo sia l’Ue che l’Italia hanno già inserito queste linee di ricerche nelle strategie prioritarie energetiche del decennio in corso (vedi precedenti articoli).

L’unica via per bandire i fossili

Concludo sempre con il solito messaggio. Un mondo guidato al 100% da energia elettrica rimane il migliore possibile. Ma non potremo rinunciare per un po’ di tempo all’uso di combustibili, per svariate ragioni. Nell’ottica della completa decarbonizzazione della società, l’idrogeno rimane l’unico combustibile sostenibile che consentirà di abbandonare definitivamente i combustibili fossili. Quindi ben venga la ricerca mirata a facilitarne l’uso e il trasporto, come descritto in questo articolo. I progetti nazionali, europei e mondiali, che si stanno realizzando in questi anni, e anche qui citati, ne sono la dimostrazione.

E tutti convergono verso un unico obiettivo: batterie e idrogeno, assieme, per un trasporto sostenibile finalmente 100% CO 2 -free. Copiamo, una volta tanto, dagli altri governi. In Gran Bretagna (seguita da Francia, Germania, Irlanda e Olanda) il premier Johnson ha bandito dal 2030 le auto termiche (altro che incentivi!). E ha annunciato la prima città completamente alimentata da idrogeno (entro il 2025!).