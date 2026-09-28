

















Elettrificare un’utilitaria è una bella sfida, ma portare la propulsione a zero emissioni nell’ambito dei trasporti pesanti, delle imbarcazioni operative e dei servizi di mobilità urbana condivisa richiede un vero e proprio capolavoro ingegneristico. Autonomia da lungo raggio, capacità di carico estreme, ritmi di lavoro senza sosta e la gestione flessibile della micromobilità e del trasporto pubblico in città: qui l’elettrico deve dimostrare sul campo un’affidabilità totale. La categoria “Trasporti pubblici e mezzi da lavoro” dei Vaielettrico Awards premia le soluzioni professionali più avanzate.

Dai camion pesanti ai catamarani da lavoro, dai veicoli commerciali da cantiere fino alle reti di sharing integrato urbano: ecco i candidati che stanno decarbonizzando il mondo del lavoro e della mobilità.

CyberCat di Belisama Yacht S.r.l.

CyberCat è una gamma di catamarani da lavoro 100% elettrici e modulari, progettati per la pulizia e la tutela delle acque in porti, canali, aree urbane e costiere. I modelli CyberCat 70 e 80, caratterizzati da dimensioni compatte e pescaggio ridotto, sono pensati per gli spazi più ristretti, mentre il CyberCat 110 è destinato a operazioni su scala maggiore. Le imbarcazioni integrano sistemi per il recupero di plastica e detriti, skimmer per idrocarburi e filtri per microplastiche. La propulsione elettrica può contare su soluzioni Yamaha Harmo, Torqeedo Cruise ed ExploMar. I mezzi sono già operativi a Venezia e Treviso.

Camion elettrici con autonomia fino a 700 km di Volvo Trucks Italia

Volvo Trucks amplia la propria gamma di mezzi pesanti elettrici con una nuova generazione di camion progettata per affrontare anche il trasporto a lungo raggio. Le nuove soluzioni raggiungono un’autonomia dichiarata fino a 700 km con una singola carica e puntano a combinare maggiore flessibilità di configurazione e continuità operativa. L’obiettivo è portare l’elettrificazione anche nelle attività di trasporto merci che richiedono percorrenze elevate, offrendo alle aziende un’alternativa ai camion tradizionali. Un’evoluzione che amplia gli ambiti di utilizzo della propulsione elettrica nel trasporto pesante e può contribuire alla riduzione delle emissioni e dell’impatto acustico.

Alkè ATX 480 di Alkè S.r.l.

Alkè ATX 480 è un veicolo commerciale leggero 100% elettrico con trazione integrale 4WD dual motor, progettato per gli impieghi professionali più impegnativi. La struttura robusta, l’elevata capacità di carico e la possibilità di scegliere tra numerosi allestimenti permettono di utilizzarlo in settori come logistica, manutenzione, industria e turismo. La gamma ATX può superare i 1.600 kg di capacità di carico a chassis e offre configurazioni con cabine a due o quattro posti. Le batterie al litio consentono un’autonomia dichiarata fino a 210 km, mentre telemetria IoT e gestione delle flotte tramite Alkè Cloud completano una piattaforma pensata per il lavoro quotidiano.

Sharing Corrente di Corrente TPER

Corrente è il servizio di car sharing elettrico free floating fondato nel 2018 da TPER e oggi attivo in sei città dell’Emilia-Romagna. La flotta comprende 335 auto elettriche, 100 scooter e 250 e-bike, gestiti attraverso un’unica piattaforma per prenotazione, utilizzo e pagamento. Il servizio permette di iniziare e terminare il viaggio in città diverse senza costi aggiuntivi, integrando il car sharing con il trasporto pubblico. Dopo il rinnovo della flotta con le Volvo EX30, Corrente ha recentemente vinto un bando per esportare il modello a Cosenza.

I quattro progetti mostrano come l’elettrificazione possa trasformare diversi ambiti professionali, puntando su efficienza, continuità operativa e sostenibilità.

Saranno ora i componenti della giuria a valutarli secondo i criteri previsti dal regolamento. Inoltre, anche la community di Vaielettrico avrà un ruolo da protagonista: attraverso il voto potrà scegliere il progetto preferito per il Community Award. Scoprite i candidati, conoscete meglio i loro progetti e scegliete la soluzione che ritenete più innovativa e concreta per la mobilità elettrica. Partecipate al voto e contribuite ad assegnare il premio.

I vincitori saranno premiati il 14 ottobre 2026 a Milano, all’Auditorium San Fedele.