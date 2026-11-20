Ricarica elettrica: l’Italia si candita a diventare un modello europeo di trasparenza con l’Osservatorio prezzi di Adiconsum e la piattaforma TariffEV. Presentata mercoledì al Parlamento europeo, la proposta di istituire un sistema di sorveglianza del mercato delle ricariche è stata accolta dall’eurodeputato Dario Tamburrano (The Left) e condivisa dai colleghi Matteo Ricci (S&D) e Carlo Ciccioli (ECR) .

La trasparenza dei prezzi alle colonnine di ricarica deve diventare una priorità anche a livello europeo. Per gli automobilisti elettrici servono le stesse garanzie di informazione e controllo del mercato già previste per i carburanti tradizionali. È il messaggio lanciato a Bruxelles dall’eurodeputato del Movimento 5 Stelle Dario Tamburrano, intervenuto all’evento «Tariffe trasparenti alla colonnina», organizzato al Parlamento europeo insieme ad Adiconsum e TariffEV.

Al centro dell’incontro, il tema della confrontabilità delle tariffe di ricarica e della tutela dei consumatori in un mercato che continua a presentare differenze significative tra operatori, modalità di pagamento e condizioni commerciali.

Adiconsum: l’Osservatorio prezzi diventi europeo

Tamburrano ha indicato nell’esperienza italiana un possibile punto di riferimento per l’Unione europea. «L’Italia è pioniera nell’aver avviato l’Osservatorio dei prezzi di Adiconsum sui costi di ricarica della mobilità elettrica e per aver sviluppato un’app che permette agli utenti di comparare i prezzi», ha dichiarato.

Secondo l’eurodeputato, non esiste attualmente un’iniziativa analoga a livello europeo. Da qui la proposta di estendere il modello italiano: «Serve una prassi di sorveglianza del mercato elettrico al pari di quella che c’è per i carburanti fossili».

La possibilità di confrontare le tariffe, ha aggiunto Tamburrano, è particolarmente importante in una fase in cui la mobilità elettrica è destinata ad assumere un ruolo crescente negli spostamenti dei cittadini.

Sulla stessa linea Mauro Vergari, direttore dell’Ufficio studi di Adiconsum, che ha auspicato un’evoluzione dell’Osservatorio in una struttura di dimensione europea. «La nostra iniziativa è stata citata dal Parlamento Ue come best practice, ma serve un ente europeo che monitori la trasparenza dei prezzi, perché la mobilità è un diritto di ogni cittadino», ha affermato Vergari. E ha ribadito: «Sul mercato dell’elettrico abbiamo bisogno delle stesse garanzie presenti per i combustibili fossili».

TariffEV: oltre 60 mila utenti per confrontare i prezzi

All’incontro di Bruxelles ha partecipato anche TariffEV, piattaforma italiana specializzata nella mappatura delle tariffe alle colonnine, che conta oltre 60 mila utenti.

L’amministratore delegato, Simone Fardella, ha richiamato l’attenzione sulle difficoltà concrete che ancora incontrano gli automobilisti quando cercano di sapere in anticipo il costo effettivo di una ricarica per poter scegliere lìoperatore più conveniente.

«Dai nostri numeri emerge un concetto molto semplice: non è così immediato riuscire a garantire la trasparenza nei prezzi dell’elettrico», ha osservato Fardella riferendosi alla giungla tariffaria che comlica la confrontabilità dei prezzi. «Il lavoro che svolgiamo con Adiconsum è importante proprio per questo motivo e per la tutela dei consumatori».

Un mercato che ha bisogno di regole più chiare

La questione non riguarda soltanto il livello delle tariffe. La presenza di diversi operatori, abbonamenti, convenzioni e formule di pagamento può rendere difficile ottimizzare i costi di gestione dell’auto elettrica. Una maggiore trasparenza, unita a una semolificazione e standardizzazione delle procedure, aiuterebbe quindi gli automobilisti a scegliere consapevolmente, ma anche a rafforzare la fiducia nella mobilità elettrica.

Al dibattito hanno portate un contributo costruttivio Gianluca Vergari di Adiconsum facendo, dati alla mano, il quadro della giungla tariffaria italiana, Esther Marchetti di Transport and Envinronment chiedendo regole chiare e voci confrontabili su prezzo energia, tariffe di sosta e costi di abbonamento, Matteo Gizzi di Motus-E che ha però ammonto contro un eccesso di vincoli che comprima i margini di una sana concorrenza tra operatori. Reien Jüriado, della Divisione Trasporti dalla Commissione europea ha annunciato che l’anno prossimo Bruxwelles prersenterà le proposte di aggiornamento del regolamento Afir (Alternative Fuels Infrastructure Regulation) per il prossimo triennio. I problemi di trasparenza delle tariffe emersi in tutta Europa saranno uno dei temi principali del nuovo regolamento.

Frattanto i parlamentari italiani sosterranno la proposta di estendere a livello europeo lo strumento dell’Osservatorio tariffe. A questo fine l’On. Tamburrano proporrà di inserire il progetto tra quelli cofinanziati dall’Unione Europea. Gli Onorevoli Ricci e Ciccioli hanno assicurato che aggiungeranno alla proposta la loro firma.