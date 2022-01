Transphorma, l’elettrificazione secondo Axpo e Ladurner

Con Transphorma Axpo Energy Solutions Italia, ESCO di Axpo Italia e la bolzanina Ladurner Ambiente uniscono le forze nella green economy.

Costituiranno una società congiunta che promuoverà progetti di parternariato pubblico-privato nell’efficientamento energetico e nell’economia circolare. La joint venture prenderà il nome di Transphorma, oggi una divisione di Ladurner Ambiente. L’obiettivo è servire 1.000.000 di abitanti e mettere in strada 1.000 mezzi elettrici con un risparmio a regime di 20.000 tonnellate all’anno di CO2.

Impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica, batterie, depositi mezzi ed interventi di efficientamento energetico, impianti di depurazione acque e/o impianti di trattamento di rifiuti completano il piano industriale.

L’accordo prevede che la maggioranza faccia capo a Ladurner Ambiente che apporterà il know how, l’organizzazione e le attività già avviate in project financing verso soggetti pubblici con un bacino di utenza di 120.000 abitanti. Axpo Energy Solutions Italia metterà in campo la sua esperienza in materia di smart city e interventi di efficientamento energetico.

La capogruppo Axpo è tra i principali player del mercato energetico italiano. E’ sbarcata in Italia nel 2000 per servire il mercato business. Nel 2019 ha lanciato Pulsee, fornitore di energia 100% green per privati e usi domestici, interamente digitale. Grazie a un accordo con Satispay, da oggi Pulsee integra l’ app di mobile payment alle possibilità di pagamento delle utenze domestiche per i suoi clienti del brand di energia.

