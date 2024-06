In Piemonte, fotovoltaico da record al posto di una centrale nucleare e una a gas

In Piemonte, fotovoltaico da record al posto di una centrale nucleare e...

Un impianto fotovoltaico, tra i più grandi del nord Italia, sul sito dove prima erano attive una centrale nucleare e una alimentata a gas naturale. Succede a Trino Vercellese, dove Enel Green Power ha aperto un parco solare da 87 megawatt. E’ stato “finanziato” anche dai cittadini residenti, che oltre all’energia verde parteciperanno agli utili

La transizione energetica? E’ già tra noi. Chi non ne fosse convinto può fare una gita a Trino Vercellese, in Piemonte. Enel Green Power, società delle rinnovabili dell’ex monopolista, ha appena inaugurato la centrale fotovoltaica tra le più grandi del Nord Italia.

E cosa avrebbe di particolare, fra i tanti impianti solari del nostro Paese, a parte le dimensioni? E’ stato costruito sul sito che prima ospitava una centrale nucleare, la prima in assoluto costruita in Italia nei primi anni Sessanta e attiva fino al 1987, data del primo referendum sul nucleare.

I cittadini hanno partecipato al progetto e riceveranno una remunerazione sul capitale investito

Non solo: nello stesso sito è stata attiva fino al 2013 una centrale a ciclo combinato, alimentata con gas naturale. Come si vede nella foto, che dall’alto riprende i 160mila pannelli bifacciali del nuovo impianti, sono ben visibili le torre di raffreddamento del vecchio “termoelettrico”. Da esempio di architettura archeologica a emblema della transizione energetica.

Il parco solare ha una potenza di circa 87 MW e produrrà circa 130 GWh ogni anno: in termini di impatto ambientale significa che il fabbisogno energetico di circa 47.000 famiglie, evitando l’emissione in atmosfera di 56mila tonnellate di CO2 e l’utilizzo di 29 milioni di metri cubi di gas.

Ma c’è di più. A spiegare come la transizione non riguardi solo fondi di investimenti e operatori energetica, al progetto di Trino partecipano anche i residenti del comune piemontese. Attraverso una campagna di crowdfunding hanno partecipato alla raccolta fondi per costruire l’impianto e ora riceveranno una remunerazione sul capitale investito.

