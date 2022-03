Transfluid: elettrifica i traghetti, ma non in Italia

L’italiana Transfluid con i suoi sistemi della controllata olandese Bellmarine, fa navigare in elettrico i traghetti. In tutto il mondo: dall’Europa all’India. Un bel successo competere con le multinazionali del settore. In Italia invece sul trasporto pubblico con batteria siamo all’anno zero.

La compagna Stromma passa dagli ibridi diesel e gas al motore elettrico

Due barche di Stromma convertite in elettrico dall’ibrido e dal gasStromma è una delle più antiche compagnie di navigazione. Offre escursioni soprattutto urbane in Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca. E come si legge nel profilo aziendale: “Laddove possibile, l’impatto ambientale viene ulteriormente ridotto, mediante il crescente impiego di elettricità in sostituzione di gas naturale e motori ibridi diesel-elettrici“.

Proprio così, la scelta ambientale è rottamare i motori ibridi, quando al contrario in Italia si sventola la bandiera della sostenibilità quando viene annunciato questo sistema.

In questa conversione ambientale vengono scelti i motori elettrici della Transfluid: “Con i nostri sistemi Bellmarine a propulsione elettrica partecipiamo con Stromma, e con tutte le maggiori compagnie di trasporto passeggeri di Amsterdam e d’Olanda, alla transizione verso una mobilità dei passeggeri e di un turismo di qualità ecologicamente sostenibile“.

Dal punto di vista tecnico il prodotto proposto è il Bellmarine DriveMaster da 55W. “Con i nostri motori elettrici le barche passeggeri di Stromma possono navigare i canali delle maggiori città Europee in silenzio, nel rispetto dell’ambiente e della legislazione europea presente e futura“.

Escursioni silenziose tra i canali di Amsterdam

Già dal 2015 è iniziato il processo di elettrificazione delle barche della flotta olandese di Stromma. Un vero e proprio retrofit come scrivono: “Tenete d’occhio i due nuovi membri della nostra flotta elettrica sui canali di Amsterdam. Trasformando il loro sistema di guida da diesel/gas naturale a elettrico, queste imbarcazioni hanno ottenuto una seconda vita senza emissioni“.

La compagnia ha un programma ambizioso: “Il nostro obiettivo è diventare il cantiere più sostenibile di Amsterdam entro il 2025 con tutte le imbarcazioni 100% a emissioni zero“. Un traguardo raggiunto con tutte le barche più piccole che comunque ospitano 12 persone. Si tratta pur sempre di trasporto pubblico e di qualificazione dell’esperienza turistica.

Navigazione in elettrico anche a Copenaghen

In un post sulla loro pagina Facebook già 2013 si leggeva: “Qui potete vedere il battesimo della nostra nuova barca coperta elettrica ecocompatibile La Sirenetta”. Sono passati quasi 10 anni da quando il sindaco della capitale danese partecipava al varo della barca alimentata con le batterie: “Ricaricate di notte da energia rinnovabile certificata per contribuire all’obiettivo di essere una città neutrale dal CO2“. Avanti con i tempi.

