Snam punta sull’elettrico, ma per trasportare autobotti di Gnl. Ci ricorda il caso della nave a batteria cinese che carica carbone, anche se il gas è considerato meno inquinante. Tutta elettrica la scelta di Candela Boats che dalla Svezia approda a Mumbai, in India, per offrire il servizio di trasporto con i foil ai pendolari.

Snam naviga in elettrico, ma con motore diesel ausiliario

Greenwave, lungo poco meno di 50 metri e largo 14 e costruito nel cantiere olandese Holland Shipyards, è arrivato a La Spezia a bordo della nave Bbc Xingang che ha mollato gli ormeggi al porto di Rotterdam.

Alimentato in elettrico, può contare anche su un motore diesel ausiliario. Sarà ricaricato a Panigaglia da una colonnina elettrica. Trasporterà autobotti criogeniche nel Porto di La Spezia, evitando l’impatto sul traffico urbano lungo la strada Portovenere-La Spezia.

«Il servizio inaugurato rappresenta il secondo punto di ricarica di Gnl su autobotti della Penisola attestandosi come alternativa all’approvvigionamento dall’estero e consentirà di erogare a regime 200 Ktpa di Gnl e, a tendere, di Bio-Gnl, finalizzato alla decarbonizzazione del settore stradale e marittimo (tramite soluzione truck-to-ship) e per servire utenti off-grid». Sono le parole scritte da Snam in una nota. Sull’impatto del Gnl ricordiamo uno studio della Cornell University che sottolinea come nell’arco di 20 anni può inquinare più del carbone. La gestione sarà affidata a Scafi Ship Management del gruppo Scafi, di cui fa parte anche la Rimorchiatori Riuniti Spezzini.

A Mumbai migliaia di traghetti elettrici

Mumbai, capitale finanziaria dell’India, è una megalopoli con 23 milioni di residenti e strade sovraccariche di traffico. Per risolvere il problema la politica locale punta sulla navigazione sostenibile per decongestionare il traffico visto che è una delle città in più rapida crescita al mondo e una delle più inquinate.

Il governo dello stato del Maharashtra ha annunciato l’approdo di migliaia di traghetti elettrici. Si parte da Stoccolma dove, a bordo dei traghetti Candela, durante una visita ufficiale del ministro del commercio indiano Piyush Goyal , l’amministratore delegato dell’azienda scandinava, Gustav Hasselskog, e l’amministratore delegato dell’operatore di Mumbai JalVimana, Niraj Thakur, hanno annunciato che JalVimana ha acquistato e gestirà una flotta iniziale di 11 imbarcazioni P-12.

Le prime imbarcazioni Candela P-12 a Mumbai serviranno due delle tratte d’ acqua più trafficate della città: tra la Porta dell’India e Alibaug, un viaggio che in genere richiede dalle 2 alle 3 ore di auto, e dalla Porta dell’India all’Isola di Elephanta. JalVimana sta progettando un’altra linea per collegare il nuovo aeroporto con il centro di Mumbai, con tempi di percorrenza previsti ridotti da 1 ora e 30 minuti a meno di 30 minuti.

Dopo il suo debutto a Stoccolma alla fine del 2024, dove ha ridotto i tempi di percorrenza e azzerato le emissioni, «il P-12 ha dimostrato che i traghetti elettrici possono essere un elemento trasformativo della mobilità urbana, non solo in Scandinavia, ma a livello globale».