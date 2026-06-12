Traghetti elettrici? Convegno all’isola d’Elba (15 giugno)













Di traghetti elettrici si fa il pieno in Norvegia, e lo stesso accade in molti Paesi nordici. A Stoccolma i pendolari raggiungono il lavoro a bordo del Candela P12, ad Amsterdam milioni di turisti attraversano i canali a emissioni zero. Anche le imbarcazioni che portano i visitatori alle cascate del Niagara sono ormai full electric. In Francia i traghetti elettrici sono numerosi, e non mancano esempi in Svizzera, Germania, Slovenia e Croazia. E in Italia? Siamo saliti a bordo delle prime due unità del lago d’Iseo, attendiamo il battello elettrico di Torino e, soprattutto, una svolta a Venezia: dai vaporetti ai battelli senza fumo. Il potenziale, nel nostro Paese, è enorme e ancora in gran parte da valorizzare. Di tutto questo si parlerà lunedì 15 giugno all’Isola d’Elba, durante un incontro promosso da Transport & Environment e Cittadini per l’Aria Onlus, dedicato al futuro della navigazione elettrica e alle opportunità per i territori.

Il Corridoio Blu: all’Elba si discute di traghetti full‑electric

Il convegno si terrà lunedì (15 giugno) a Portoferraio, nella Sala Nervi (ex Gattaia), dalle 10 alle 16. Sarà una giornata di approfondimento dedicata al ruolo dei traghetti full‑electric per rendere più sostenibili i collegamenti marittimi e il turismo dell’Arcipelago Toscano. L’iniziativa riunirà istituzioni, tecnici, imprese e rappresentanti del territorio per discutere come avviare in Italia un modello di navigazione a zero emissioni sulle rotte brevi.

Dopo i saluti del sindaco Tiziano Nocentini, l’apertura dei lavori sarà dedicata al quadro generale: l’impatto ambientale del trasporto marittimo, le emissioni nei porti e la necessità di accelerare la transizione energetica anche nel settore dei traghetti. La presentazione tecnica di T&E, curata da Carlo Tritto, sustainable fuels manager T&E Italia, offrirà un’analisi del potenziale di elettrificazione delle linee italiane.

«Perché l’Elba?», anticipa Tritto. «La rotta Piombino‑Portoferraio è una delle più inquinanti in Italia, ma anche una delle più facilmente elettrificabili. Presenteremo i risultati della nostra analisi di fattibilità tecnica ed economica, i risparmi economici ed emissivi associati, oltre ai requisiti infrastrutturali necessari per abilitare questa transizione».

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Nel corso della mattinata, le istituzioni nazionali e regionali discuteranno le condizioni necessarie per rendere possibile il cambiamento, con l’obiettivo di trasformare la transizione ecologica in un’opportunità concreta per il sistema Paese.

Il programma della mattina

10:30 – 11:30

Panel #1 – Quali opportunità per il sistema Paese: le prospettive delle istituzioni?

Patrizia Scarchilli, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Davide Gariglio, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

David Barontini, Assessore Ambiente Regione Toscana

Andrea Cocco, Autorità di Regolazione dei Trasporti

(collegati da remoto)

11:30 – 12:15

Panel #2 – Come passare dalle parole all’azione?

Guido Befani, Università di Teramo

Sara Salamone, RSE SpA & Marco Gallo, Università di Genova

John Scanu, Econoboard – AURORA

12:30 – 12:45

Keynote speech

Attilio Massa, Commissione UE, Policy Officer DG MOVE

(collegato da remoto)

12:45 – 13:15

Panel #3 – Quali opportunità per l’impresa?

Damiano Landi, TERNA SpA

Edoardo d’Andrea, Confitarma

Non solo emissioni climalteranti le conseguenze sulla salute

Nel pomeriggio si parlerà degli impatti sulla salute e sull’ambiente: riduzione delle emissioni, abbattimento del rumore, miglioramento della qualità dell’aria nei centri portuali e nelle aree protette dell’Arcipelago. Saranno presentati anche dati sanitari che mostrano i benefici diretti per residenti e visitatori.

Il programma del pomeriggio

14:30 – 15:30

Panel #4 – I benefici dell’elettrificazione dei traghetti sul territorio e per l’essere umano

Introduzione e moderazione: Adolfo Santoro (Psichiatra e Psicoterapeuta)

Carla Ancona, Epidemiologa Servizio Sanitario Lazio

Paolo Marzorati, Direttore Ospedale Portoferraio

Matteo Arcenni, Presidente Parco Nazionale Arcipelago Toscano

15:30 – 16:00

Chiusura dei lavori

Rossana Bacci, Assessore all’Ambiente Comune di Piombino

Andrea Boraschi, Direttore T&E Italia

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