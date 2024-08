Traghetti elettrici Candela P-12 in volo sul Mar Rosso

Candela Boats e i suoi mini traghetti elettrici con foil approdano sul Mar Rosso. In Arabia Saudita. La conferma che conviene investire sulla nautica elettrica con progetti industriali, come fanno gli svedesi. In Italia guardiamo con interesse a Gardasolar con il suo ebus, in servizio in un lago montano in Calabria, ma su questo fronte c’è poco altro nel nostro Paese.

Otto navette Candela P-12 per navigare nella città del futuro: Neom

Gli svedesi hanno firmato con l’Arabia Saudita l’accordo per la consegna di otto navette Candela P-12 (leggi qui) che navigheranno nella rete di comunicazione via acqua di NEOM, nel nord-ovest dell’Arabia Saudita, la città del futuro a sviluppo lineare. L’evoluzione anticipata nei film di fantascienza è sempre più vicina alla realtà.

“Il P-12 è progettato per creare sistemi di trasporto via acqua a emissioni zero che presentano miglioramenti significativi rispetto al tradizionale pendolarismo via acqua“. Parole di Gustav Hasselskog, Ceo e fondatore di Candela.

Il debutto di Candela P-12 a Stoccolma

Candela P-12 è stata lanciata lo scorso anno e debutterà sui trasporti pubblici di Stoccolma nell’autunno del 2024. Una vetrina importante, le autorità hanno derogato ai limiti di velocità per consentire la conversione elettrica del trasporto pubblico, e utile come test per altre città d’acqua. A iniziare da Venezia.

Ricordiamo alcuni dati tecnici annunciati dall’azienda svedese: “Una velocità di 25 nodi e più di 2 ore di autonomia” mentre un’analisi del ciclo di vita eseguita dal KTH Royal Institute of Technology di Stoccolma “ha concluso che un P-12 emetterà il 97,5% in meno di CO2 durante la sua vita rispetto a un convenzionale nave diesel della stessa dimensione“.

Non sono mancati i test anche per navigazioni lunghe, ma possibili solo con una rete di ricarica estesa,

Il primo lotto di 8 navette P-12 sarà consegnato nel 2025 e all’inizio del 2026.

