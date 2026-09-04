Tradito dalla Leapmotor T03: “La batteria…”

Tradito dalla Leapmotor T03: un lettore lamenta le vicissitudini patite con la batteria dell’elettrica più venduta in Italia nel 2026. Mettendo in dubbio l’affidabilità di tutte le auto a batteria. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it
Primo guaio: tessera RFID clonata
“Dopo lunga esitazione, anche confortato dal vostro entusiasmo, mi sono detto “vaielrttrico!” E così l’11 aprile ho acquistato una Leapmotor T03 (senza incentivo). Ed e’ stato subito amore: la ricarica a casa con una wallbox (5 kW), lo scatto mite alla partenza seguito da una progressione ininterrotta (sembrava di essere sul tappeto volante) nel completo silenzio dell’abitacolo, impreziosito di quando in quando (spesso) dall’allegro scampanio dell’ADAS, ti facevano sentire coccolato e protetto nello stesso tempo. Un’esperienza mai vissuta con le oltre due dozzine di auto termiche che avevo guidato in precedenza. Ma ecco che, poco tempo dopo, qualcosa cominciava già ad incrinare questa che era una vera e propria luna di miele. La mia tessera RFID (Waycard) era stata clonata e, tra denuncia ai CC e un servizio clienti claudicante, ho perso un bel po’ di tempo.