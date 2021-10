Tra annunci e realtà, l’elettrico così non decolla. Troppe promesse disattese, nel nostro piccolo quotidiano come nei grandi vertici della politica mondiale.

Tra annunci e realtà: una segnalazione per AMI Mantova

Riceviamo spesso mail con segnalazioni di disservizi, che un po’ spengono il nostro entusiasmo. Esempio: una delle ultime ci è arrivata dal lettore Antonio Bassi e fa riferimento al servizio di car-sharing lanciato a Mantova con la piccola Citroen Ami. Ne avevamo parlato un mesetto fa in occasione della presentazione del servizio, l’ideale per residenti e turisti. Ma, passate poche settimane…: “Ero a Mantova sabato scorso e mi sono iscritto al servizio per provarle“, scrive Antonio. “Sono andato dove mi diceva si trovavano due auto… ne ho trovate zero! … Ma c’erano quattro posti auto dedicati… con altrettante termiche che li occupavano…Ne sapete qualcosa?“. La delusione è duplice. Da un lato vedere nella foto che, come al solito, gli stalli riservati a veicoli elettrici (con divieto di sosta) sono occupati da auto termiche. Senza che chi di dovere intervenga. Dall’altro constatare che il servizio non funziona, dato che la app segnala auto che non ci sono. Ci siamo informati: pare che AMI Mantova sia sospeso proprio per sistemare la app…

Tra annunci e realtà: alla COP 26 di Glasgow auto elettriche ricaricate con generatori…

Ma anche la grande politica non scherza. A pochi giorni dalla COP 26 di Glasgow, vertice mondiale sull’emergenza climatica, si sono scoperti due fatti quantomeno sconcertanti. Il primo: le Jaguar elettriche che verranno usate per trasportare gli illustri ospiti non saranno ricaricate con energia green. No, ci penseranno grandi generatori trasportati in tutta fretta a Glasgow, perché in una città così importante non esiste una rete di ricarica in grado di far fronte. Il governo inglese, che organizza l’evento assieme all’Italia, ha subito chiarito che i generatori saranno alimentati con oli vegetali idrogenati (HVO). Ma questo non è bastato a placare la rabbia degli ambientalisti, già scettici sui risultati concreti che usciranno dalla COP 26 (tra annunci e realtà…). Colin Howden di Transform Scotland, sbotta: “È vergognoso che il governo si affanni a inserire generatori alimentati a chip-fat all’ultimo minuto. Sulla mobilità sostenibile sono bravi solo a fingere”.

…e mezzi della città scozzese inutilizzati da anni

Ma non è finita, perché la stampa locale ha scoperto che la stessa Glasgow ha un bello scheletro nell’armadio. La flotta di 322 veicoli elettrici acquistata suo tempo dal Comune, e annunciata con grande enfasi, in gran parte giace inutilizzata da due anni nei garage. Si tratta di Nissan Leaf e di furgoni Nissan e-NV200 bianchi, marchiati con l’enfatico motto “People Make Glasgow” e la scritta “Veicolo elettrico a emissioni zero“. Il Comune si è giustificato spiegando che l’emergenza Covid 19 ha impedito di effettuare la scuola-guida (?) necessaria per poi affidare i veicoli ai dipendenti. Ma per una volta laburisti e conservatori sono d’accordo nel censurare l’accaduto: “Glasgow è in prima linea nella lotta all’emergenza climatica, eppure ci sono centinaia di auto elettriche che giacciono da quasi due anni a raccogliere polvere. È questo il messaggio che stiamo inviando al mondo?“.