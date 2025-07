TQ presenta il motore eBike più leggero al mondo

Il motore eBike più leggero al mondo è l’HPR40 dell’azienda tedesca TQ: 1,17 kg in totale. Canyon l’ha già montato su un suo modello da strada.

Integrazione e leggerezza, come se non ci fosse. Ecco la stella polare del nuovo HPR40 dell’azienda tedesca TQ: il motore per eBike più leggero e più piccolo al mondo. Un viaggio iniziato da diversi anni che ha portato a limare sempre più dimensione e peso di questi propulsori.

Il motore eBike più leggero al mondo

Ed eccoci di fronte a questo HPR40 che pesa 1,17 kg (contro 1,92 kg del già leggero HPR60) e offre 40 Nm di coppia, e potenza fino a 200 W. Come si può subito notare non siamo di fronte alle potenze di altri motori più corposi, e c’è qualcosa in meno pure dei precedenti modelli di casa TQ. Ma il risparmio di peso è davvero sensibile.

L’HPR40 è infatti studiato per essere anche super compatto, e facilmente integrabile nei telai delle e-bike da strada o gravel, che possono così mantenere uno stile quasi da muscolare. Segue la stessa filosofia anche la batteria, da 290 Wh, con un peso piuma di 1,46 kg, nascosta nel tubo obliquo. E se serve più assistenza, c’è anche il range extender camuffato da borraccia, con altri 160 Wh. Siamo sotto i 3 chilogrammi per l’intero sistema propulsivo.

Come “far sparire” un motore

Inoltre Il nuovo motore TQ-HPR40 si distingue per la sua integrazione “smart” grazie alla TQ Smart Box, nascosta nel telaio, che consente di collegare e gestire componenti elettronici di terze parti come Shimano, SRAM, Garmin, Hammerhead, Sigma e Wahoo. Tutti i controlli necessari si trovano nelle manopole sotto il nastro, con semplici e piccoli LED di indicazione.

A livello meccanico invece il motore TQ offre una trasmissione a perni priva di ingranaggi a denti tradizionali, eliminando attriti, rumori e usura. Grazie a questa tecnologia, Il risultato è un’erogazione immediata e fluida, senza trascinamento in rilascio, che fa sentire la eRoad o le gravel eBike come una bici analogica pura (questo almeno secondo il costruttore). Un primo esempio di applicazione è la Canyon Endurance:ONFly che ferma la bilancia a soli 9,9 kg.

Con Canyon prima collab del motore eBike più leggero

La Canyon Endurace:ONfly è l’ultima novità presentata dal brand tedesco. Si tratta di una eBike da strada che sfrutta al meglio delle sue possibilità il motore HPR40 integrandolo nella struttura come fosse una bici muscolare. Una eBike in 4 modelli, con prezzi compresi tra i 10.249 euro della SUB-10 montata con Shimano Dura Ace Di2, e i 4.599 euro della CF6 montata con Shimano 105 meccanico.

Proprio la SUB-10 ferma l’ago della bilancia sotto i 10 kg (9,86 kg per la precisione). Sui modelli più economici il peso sale intorno ai 12 kg, che rimane comunque un valore molto contenuto per la categoria. Il nuovo HPR40 è stato sviluppato in modo specifico per le esigenze di eBike come queste, con una potenza leggermente inferiore, ma tra motore e batteria permette di risparmiare ben 1.200 grammi (2,7 kg contro 3,9 kg) rispetto al precedente HPR50. Canyon dichiara che per un utente medio è possibile percorrere oltre 100 km con circa 2.000 metri di dislivello.