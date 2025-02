Tper schiera a Bologna i primi Bus Solaris Urbino all’idrogeno

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Entreranno in servizio a Bologna, in primavera, i primi Bus all’idrogeno di Tper. Sono i Solaris “Urbino 12 hydrogen” acquistati con fondi Pnrr. Entro il 2026 ne circoleranno 127 a Bologna e 10 a Ferrara.

Tper, principale azienda di trasporto pubblico dell’Emilia-Romagna, utilizzerà i nuovi Bus all’idrogeno su rotte principalmente suburbane, mentre i Bus 100% elettrici a batterie, molti dei quali già in servizio, saranno destinati prevalentemente alle tratte urbane.

L’obiettivo è raggiungere la neutralità carbonica dell’intera flotta entro il 2030. Gli investimenti, già pianificati e finanziati con i fondi Pnrr, superano i 430 milioni di euro. Non solo per il rinnovo delle flotte bus, ma anche per lo sviluppo di infrastrutture a supporto della decarbonizzazione. In particolare, gli hub di ricarica per le batterie sia nei principali depositi sia ai capolinea e l’autoproduzione di idrogeno, green o a basse emissioni.

Oltre 350 km di autonomia e il “pieno” in 10 minuti

Il Comune di Bologna figura tra le 100 città europee che perseguono lo sfidante obiettivo della neutralità carbonica con 20 anni di anticipo rispetto all’obiettivo fissato dall’UE, come previsto dalla Missione “Climate neutral and smart cities” del programma Horizon Europe.

Il Solaris “Urbino 12 hydrogen” è un bus FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle) fornito da Solaris Italia, che si è aggiudicata la gara d’appalto chiusa in dicembre. E’ già operativo in 35 città di 10 Paesi europei in oltre 400 esemplari. In Italia entreranno in servizio anche a Venezia, Modena, Mantova e Pescara.

Con un singolo rifornimento il Solaris Urbino ad idrogeno può percorrere oltre 350 km. La cella a combustibile è da 70 kW, si alimenta da 5 serbatoi posizionati sul tetto che contengono in totale 37,5 kg di idrogeno e possono fare il pieno in circa 10 minuti. L’elettricità è poi stoccata in una batteria tampone da 30 kWh.

I Solaris Urbino 12 hydrogen saranno forniti in due diverse configurazioni, quella a tre porte per le tratte urbane e quella a due porte, idonea all’ utilizzo per le linee suburbane di collegamento fra il capoluogo e la cintura metropolitana. A Bologna circoleranno 60 Urbino a tre porte e 67 Urbino a due porte. Qui il dettaglio tecnico del veicolo.

L’idrogeno sarà autoprodotto: tre le tecnologie in ballo

Tper ha conferito a TPH2 – società partecipata dalla stessa Tper e da HGeneration srl del Gruppo Wolftank – l’incarico di realizzare tre stazioni di rifornimento di idrogeno, due a Bologna e una a Ferrara. A regime saranno quattro gli impianti, tre a Bologna ed uno a Ferrara, destinati al rifornimento e, in parte, alla produzione di idrogeno gestiti direttamente da Tper.

Più avanti Tper svelerà la soluzione adottata per l’autoproduzione di idrogeno, tra le tre tecnologie ora in fase di sperimentazione. Potrà essere idrogeno totalmente “verde” prodotto con elettrolisi dall’acqua, o a basse emissione con “steam reforming” da idrocarburi e cattura della CO2, o infine con processo chimico (per il quale Tper ha ottenuto lo sfruttamento di alcuni brevetti).

L’investimento per la sola fornitura dei 127 bus di Bologna ammonta a 74,9 milioni di euro: 69,9 milioni di fondi PNRR, di cui era beneficiario il Comune di Bologna, e i restanti 5 milioni sostenuti in autofinanziamento da Tper con risorse proprie.

I 10 mezzi che saranno in servizio nel bacino estense hanno, invece, comportato un investimento complessivo di 5,9 milioni di euro: 5,5 milioni di fondi PNRR messi a disposizione dal Comune di Ferrara e 400.000 euro autofinanziati da Tper.

Tper stima che i 137 bus a fuel cell, utilizzati al posto di mezzi tradizionali a combustione, risparmieranno emissioni per oltre 8.300 tonnellate di CO 2 ogni anno.

Gualtieri: mix di sistemi per una flotta più flessibile

«In una rete di trasporto pubblico ampia ed eterogenea – ha detto il presidente di Tper Giuseppina Gualtieri– non esiste una sola modalità di trazione che sia unica, valida e ugualmente efficace in tutti gli ambiti d’azione, ma una molteplicità di sistemi, ognuno dei quali importante a seconda dell’autonomia di servizio, della capacità dei veicoli, delle flessibilità di utilizzo in funzione anche della dislocazione delle sedi, dei tempi e dei punti di rifornimento. Mentre l’elettrico a batteria è certamente indicato su alcune tratte urbane, con i mezzi a idrogeno si potranno coprire anche servizi su percorsi suburbani, avendo questa tecnologia performance di autonomia assimilabili a quelle dei diesel sulle medie percorrenze».

