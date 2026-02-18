Toyota taglia i prezzi del C-HR+, il suo nuovo Suv coupé: si parte da 36.950 euro per la versione da 458 km di autonomia e motore da 167 Cv.

Toyota taglia i prezzi: da 36.950, ma la versione più interessante…

Il colosso giapponese vuole riscattarsi della falsa partenza nell’elettrico, offrendo uno sconto di 3.850 euro “qualunque sia il tuo usato”. Offrendo nel prezzo l’homecharger Toyota con il voucher per l’installazione. 36.950 è il prezzo della versione base. Con batteria da 57,7 kWh, trazione 4x2 e un consumo piuttosto contenuto, 13,4 kWhx100 km, ovvero 7,46 km con un kWh. Ma in realtà è ancora più interessante la versione intermedia, che con 40.150 euro ti dà 607 km di autonomia, con batteria da 77 kWh e motore da 224 Cv. Consumi sempre a 13,4 kW/100 km. C’è poi la versione top, l’unica con trazione integrale, che ha una percorrenza a batteria piena di 507 km, con motore da 343 Cv e accelerazione 0-100 km/h da 5,2 secondi. Qui il consumo di 15,7 kWh per 100 km e il prezzo di 46.150 euro.

Primo vero attacco al mercato elettrico, mentre altri frenano…

La potenza di ricarica è fino a 11 kW in alternata e fino a 150 kW in DC. Le dimensioni sono da Suv coupé medio, con 452 cm di lunghezza, 187 cm di altezza e 159 cm di larghezza. E in effetti a questi prezzi è abbastanza difficile nella concorrenza trovare auto con questa autonomia e queste prestazioni. Segno che Toyota, dopo un debutto infelice con il bZ4X, ha deciso che è venuto il momento di fare sul serio con l’elettrico, un mercato sempre più maturo. Ed è paradossale che questo avvenga proprio mentre altri costruttori tirano il freno, addirittura riscoprendo il diesel (vedi Stellantis). Per Toyota, comunque, la strada , comunque, è ancora lunga: c’è da costruire un rapporto di fiducia anche in questo mondo. Della bZ4X in Italia si sono vendute solo 310 unità in tutto il 2025, dandole il 61° posto tra le elettriche più vendute.