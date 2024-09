Toyota taglia del 30% i piani per l’auto elettrica

Toyota taglia del 30% i piani di produzione per l’elettrico per il 2026, scendendo a un milione di vetture. Pesa il rallentamento globale delle vendite, ma anche… Toyota taglia del 30% e il nuovo target resta ancora ottimistico La notizia è stata anticipata dalla testata giapponese Nikkei Asia, che ha quantificato il rallentamento della produzione Toyota. Già nel 2025 si dovrebbe restare entro le 400 mila unità, per poi più che raddoppiare nell’anno successivo, ma con numeri ben lontani dai piani iniziali. La decisione viene collegata al rallentamento nelle vendite globali di auto elettriche ed è già stata comunicata ai fornitori. Probabile che incida anche un altro motivo: al grande successo nell’ibrido, non corrisponde un altrettanti lusinghiero riscontro nell’elettrico. Il primo prodotto lanciato con enfasi, il Suv bZ4X, si è rivelato un sostanziale flop e al momento non c’è mercato in cui i prodotti EV di Toyota coprano posizione di rilievo. Nel 2023 le elettriche vendute sono state solo 100 mila e quest’anno si è arrivati a 80 mila nel periodo gennaio-luglio. Tesla lo scorso anno ha superato quota 1,8 milioni. Grandi costruttori in retromarcia: anche Volvo, Ford e Volkswagen…

Sono passati solo pochi mesi da quando, a maggio, il target al 2026 era stato fissato a un milione e mezzo di vetture. Le previsioni di mercato, in quel momento, erano di tutt’altro segno e il target era stato visto come una scossa ai fornitori affinché si attrezzassero. La frenata di Toyota segue quella di altri grandi costruttori, come Volvo, che ha annullato il progetto di passare al solo elettrico dal 2030. O di Volkswagen e Ford, che stanno dirottando gli investimenti sull’ibrido. In effetti le previsioni delle società specializzate, come GlobalData, prevedono un rallentamento della crescita dell’elettrico. Nel 2023 nel mondo si sono vendute 9.7 milioni di EV (+32%), ma l’anno precdente il balzo era stato del 65%, a 7,4 milioni E quest’anno c’è un ulteriore rallentamento: la stessa Tesla nel primo semestre ha accusato un calo del 7%. In questo panorama di cautela, fa eccezione Honda, che parla di passare al solo elettrico (e idrogeno) entro il 2040.