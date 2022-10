Toyota perdente nell’elettrico? Il n.1 contrattacca

Toyota perdente nell’elettrico? Il n.1, Akio Toyoda, contrattacca al fuoco concentrico di investitori e ambientalisti: “Spetta ai clienti decidere, non a voi”.

Toyota perdente…?/ “No, non ci sono solo le auto a batterie”

Toyoda ha tenuto un incontro con i media a Las Vegas, dopo la conferenza annuale dei concessionari americani della Casa giapponese. E ancora una volta ha risposto a muso duro all’accusa di guidare un’azienda che sta passando troppo lentamente ai veicoli elettrici. Il CEO di Toyota ha costruito la sua strategia aziendale attorno all’idea che i veicoli elettrici non sono l’unica soluzione per le case auto per raggiungere le emissioni zero. E andrà avanti con i piani per offrire una gamma di veicoli che vanno dagli ibridi e plug-in a veicoli completamente elettrici ed elettrici e all’idrogeno. “Spetterà solo ai clienti decidere“, ha scandito più volte. Toyoda è sicuro di convincere gli scettici, compresi i governi che concentrano le normative future solo sull’elettrico: “Presenteremo fatti concreti su quel che vogliono i consumatori e sull’intero impatto ambientale della produzione di veicoli elettrici rispetto ai veicoli elettrificati ibridi“.

“Giocheremo con tutte le carte del mazzo”

Toyoda rigetta l’accusa di guidare un’azienda con scarsa sensibilità ambientale. Spiegando che da quando la Prius è stata lanciata, nel 1997, ha venduto più di 20 milioni di veicoli elettrificati in tutto il mondo. Queste auto secondo la Toyota, hanno evitato 160 milioni di tonnellate di emissioni di CO2, l’equivalente dell’impatto di 5,5 milioni di veicoli elettrici. Ripetendo quel che aveva detto a migliaia di concessionari e dipendenti: “Giocheremo con tutte le carte nel mazzo”, offrendo un’ampia gamma di veicoli per tutti i clienti. “Questa è la nostra strategia e ci stiamo attenendo ad essa“, ha detto Toyoda, che si è descritto come un “car guy“, un ragazzo innamorato dell’auto. Quanto all’elettrico, “impiegherà più tempo per diventare mainstream” di quanto molti pensino. E sarà difficile soddisfare le norme che intendono vietare i veicoli a combustione interna dal 2035, come la California e New York hanno affermato di voler fare.

Toyota perdente…? Greenpeace la pone in fondo alla classifica delle Case auto

Toyota, pur aumentando gli investimenti nell’elettrico, ritiene che tali auto e camion siano una soluzione, ma non la soluzione, per soddisfare gli standard di emissioni globali. E per raggiungere la neutralità del carbonio. Il colosso giapponese continua a investire in soluzioni alternative e veicoli ibridi come la Prius, che combinano la tecnologia EV con i tradizionali motori a combustione interna. La società ha affermato che la sua strategia è giustificata, poiché non tutte le aree del mondo adotteranno i veicoli elettrici allo stesso ritmo. Questo a causa dell’alto costo dei veicoli e della mancanza di infrastrutture di ricarica. La strategia di Toyota è stata criticata da gruppi ambientalisti come Sierra Club e Greenpeace. Quest’ultima ha piazzato la casa giapponese in fondo alla classifica della decarbonizzazione dell’industria automobilistica negli ultimi due anni.