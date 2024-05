Toyota non molla: motori ibridi ancora più piccoli e potenti

Toyota non molla e non si iscrive al partito di chi ritiene che lo sviluppo dei motori a combustione sia al tramonto. In arrivo motori ibridi più piccoli e leggeri, ma con maggiori prestazioni. Nuove rilevazioni del Financial Times.

Obiettivo: salvare i propulsori termici con tutto l’indotto

“C’è un nuovo ruolo che possiamo perseguire per il motore a combustione interna“. Con queste parole l’amministratore delegato Toyota, Koji Sato, ha rilanciato la sfida a chi ritiene che il futuro sia solo elettrico. E che non ci siano grandi margini per i propulsori tradizionali, giunti a un livello massimo di efficienza. No, Toyota ci crede e scommette su una nuova generazione di motori ibridi, lanciando la sfida a Tesla con un post su X-Twitter, il social network posseduto da Elon Musk. Il costruttore giapponese ci lavora con un’insolita alleanza a tre, con Mazda e Subaru. Rivendicando il fatto che salvare i motori termici consentirà di sopravvivere anche a centinaia di aziende locali impegnate da decenni in questo business. Nei piani di Sato i nuovi propulsori dovrebbero entrare in produzione nel periodo in cui le norme UE sulle emissioni dovrebbero essere inasprite gradualmente. E cioè a partire dalla fine del 2026.

Toyota non molla: i nuovi propulsori anche nelle plug-in

Del resto in molti mercati. Italia compresa, l’ibrido resta molto più venduto dell’elettrico. E ha anche il vantaggio di avere per Toyota costi di sviluppo molto più contenuti rispetto alle auto a batterie, in cui il costruttore giapponese non riesce a sfondare. Il responsabile tecnico, Hiroki Nakajima, parla apertamente di investimenti di “un’entità inferiore”, chiarendo che comunque lo sviluppo dei entrambe le tecnologie è importante per Toyota. I nuovi motori saranno tra il 10 e il 20% più piccoli e consentiranno u di sviluppare maggiori potenze. Andranno a equipaggiare prima i modelli ibridi e in un secondo momento le ibride plug-in. Secondo il Financial Times, saranno in grado di funzionare con carburanti a basse o a zero zero emissioni, come l’idrogeno o i cosiddetti e-fuel. Pensierino finale: resta da capire quanto lo sviluppo dell’elettrico abbia accelerato questi piani green di Toyota. Questi sviluppi sarebbero arrivati se sulla scena non fossero apparsi Tesla & C?

