Toyota non molla: ibrido almeno per altri 30 anni

Toyota non molla e si dice sicura che l’ibrido sarà competitivo almeno per i prossimi 30 anni. E che pure l’idrogeno a celle a combustibile lo sarà.

Toyota non molla e resta scettica sull’elettrico

Elettrico? Non sarà l’unica motorizzazione del futuro, anzi. La Casa giapponese, dopo i ripetuti attacchi all’elettrico del n.1 Akio Toyoda, è tornata alla carica con il vice-president Shigeki Terashi. Il top manager si è detto convinto che almeno fino al 2050 ibrido e idrogeno saranno in grado di competere sul mercato con ogni altra soluzione. Consentendo a Toyota di avere più frecce al suo arco. Quanto all’elettrico, Terashi ha riproposto il tema dello smaltimento delle batterie a fine vita come molto problematico. “Noi guardiamo all’intero ciclo di vita“, ha detto in una dichiarazione rilanciata da Bloomberg. Lasciando intendere che la recente offensiva del marchio giapponese in questo settore è partita senza troppo entusiasmo e solo per completare l’offerta in gamma. Le parole del top manager sono arrivate in risposta a un investitore che lo interpellava sulle tecnologie del futuro in un incontro nel quartier generale Toyota di Aichi.

Continua il match a distanza con VW. E sul diesel Giorgetti…

Tra i grandi costruttori tradizionali, Toyota si conferma dunque alla testa del partito degli elettro-scettici. O, quanto meno, degli elettro-tiepidi. Partito che si confronta con la sicurezza che il Gruppo Volkswagen-Audi continua invece a professare in un futuro fatto di auto a batterie. Lo scorso anno era stato Akio Toyoda in persona ad affermare che nell’intero ciclo di vita le elettriche inquinano più delle auto tradizionali. Sostenendo che gran parte dell’energia viene prodotta col carbone o con altri inquinanti, e che lo smaltimento finale delle celle rimane un punto interrogativo. Questa nuova puntualizzazione di Terashi ha subito rinfocolato la polemica sull’atteggiamento della Casa giapponese. Il sito americano Electrek parla di “scandalosa disinformazione“, chiedendosi con che faccia la Toyota proporrà ai clienti le sue auto elettriche in arrivo. Su una cosa tutti i costruttori sembrano essere d’accordo: il diesel è una tecnologia al tramonto. Concetto ribadito persino dal nostro ministro dell’Industria, Giancarlo Giorgetti, negli ultimi incontri con i sindacati dell’auto.