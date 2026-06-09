Toyota guadagna più di Tesla, ma vale 5 volte meno













Toyota guadagna più di Tesla, ma in Borsa il credito di cui gode la capacità di Elon Musk di costruire il futuro fa sì che non ci sia gara…

Toyota guadagna molto di più, ma la Borsa premia Musk

Tra le 200 più grandi aziende al mondo per valore di Borsa in tutti i settori, compaiono solo tre produttori auto: Toyota, Tesla e BYD. Il team di BestBrokers ha messo a confronto i dati economici di questi tre colossi, scoprendo cose molto interessanti. La prima è che il gruppo giapponese resta leader imbattibile quanto a efficienza per dipendente. Generando circa 83.834 dollari di profitto per addetto e guadagnando 1 milione di dollari di profitto netto circa ogni 17 minuti. Questo grazie al suo sistema manifatturiero globale altamente ottimizzato e decenni di perfezionamento operativo incrementale. Ma il paragone più rivelatore riguarda Tesla e BYD, quest’ultima leader di mercato nell’elettrico dopo avere superato proprio il marchio di Elon Musk. Due modelli di business diversi si scontrano. Tesla genera circa 28.149 dollari per dipendente, più di cinque volte i 5.346 dollari di BYD. Evidenziando una produttività del lavoro e un’efficienza del capitale significativamente superiori.

Intelligenza artificiale e umanoidi valutati più delle auto

Ma nonostante tutti gli indicatori (vedi tabella sopra) siano a favore di Toyota, Tesla ha un valore di Borsa infinitamente superiore. Ad aprile la sua capitalizzazione era di 1.395 miliardi di dollari, contro i 268 della Toyota e e i 136 della BYD. Com’è possibile? La spiegazione è una sola. Contrariamente al competitor giapponese, fortemente concentrato sull’automotive, Tesla scommette e investe pesantemente su intelligenza artificiale e umanoidi. Una scommessa sul futuro che ha fatto passare in secondo piano un dato: da tempo la Casa di Elon Musk ha smesso di lanciare nuovi modelli. Preferendo concentrare soldi e sforzi nei due settori citati sopra. Con un potenziale considerato ben superiore rispetto a un business tradizionale come quello delle quattro ruote. Per la verità sugli umanoidi scommette anche Toyota, ma con un’enfasi non paragonabile a quella messa in campo da Tesla.