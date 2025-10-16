Toyota FT-Me: concept elettrico con tetto solare

Toyota investe 20 milioni di dollari per sviluppare la FT-Me, un micro veicolo elettrico con tetto solare che promette 30 km extra di autonomia.

Lungo appena 2,5 metri, FT-Me viene definito da Toyota come “concept rivoluzionario”. Un veicolo che potrebbe rappresentare una nuova direzione per la mobilità urbana a basse emissioni, puntando su design premium, leggerezza e un sistema di propulsione ad alta efficienza. Con consumi che vengono stimati molto inferiori rispetto ai veicoli elettrici tradizionali.

Il progetto, sostenuto anche dal programma britannico DRIVE35, sarà sviluppato in collaborazione con ELM Mobility e l’Università di Derby, mentre la produzione è prevista nello stabilimento Toyota Manufacturing UK di Burnaston, attualmente sede della Corolla.

40 milioni di dollari per il futuro urbano

Il progetto complessivo vale 30,3 milioni di sterline (circa 40 milioni di dollari), metà dei quali coperti da fondi pubblici del Regno Unito tramite l’Advanced Propulsion Centre UK. Toyota contribuirà con un investimento diretto di circa 15 milioni di sterline, destinati a perfezionare un quadriciclo elettrico leggero (L6e), pensato per muoversi agilmente nei centri urbani più congestionati.

Il ruolo di Savcor sarà determinante: l’azienda finlandese svilupperà il tetto solare integrato, in grado – secondo le stime Toyota – di aumentare l’autonomia fino al 20%, aggiungendo tra 20 e 30 km al giorno in condizioni ottimali. Un passo significativo verso veicoli capaci di ricaricarsi (almeno in parte) in modo autonomo.

Design compatto ispirato a un casco jet

La FT-Me punta molto sul design. Riprende linee morbide e avvolgenti, ispirate a un casco jet, con l’obiettivo di unire sicurezza e aerodinamica. E un po’ di sano divertimento. Nonostante le dimensioni ridotte (2,5 metri di lunghezza) Toyota garantisce che ci sarà spazio per due passeggeri, promettendo comfort e stabilità superiori a quelli delle microcar oggi sul mercato.

Il veicolo, che occupa solo metà di un posto auto tradizionale, è pensato per gli spostamenti brevi, le consegne urbane e i tragitti casa-lavoro. Con un consumo energetico stimato ridotto di tre volte rispetto ai BEV di grande capacità.

Arriva in Italia?

Con un prezzo atteso intorno ai 10.000 dollari (circa 9.300 euro), la FT-Me potrebbe competere con micro veicoli come la Citroën Ami, già diffusa in molte città europee, o la Fiat Topolino. Tuttavia, Toyota non ha ancora annunciato se il modello sarà effettivamente commercializzato nel mercato UE o se resterà un progetto pilota per il Regno Unito. Quindi per il mercato italiano si vedrà.