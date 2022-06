Toyota: decida il cliente che auto vuole, non i governi

Toyota torna alla carica contro una transizione all’elettrico che ritiene imposta dall’alto. E ribadisce che dev’essere il cliente a scegliere che motorizzazione vuole, e non i governi, secondo un approccio “logico e pragmatico”.

Toyota: troppa fretta nell’imporre l’elettrico

Il colosso giapponese, primo a lanciare l’ibrido con la Prius un quarto di secolo fa, è stato più volte criticato per i ritardi nell’allestire invece una gamma elettrica. Il primo modello, il Suv bZ4x, sta arrivando ora nelle concessionarie, in netto ritardo sui grandi competitor come Volkswagen, Hyundai e General Motors. Ma la risposta di Toyota è netta: è il cliente a dover dettare i ritmi del mercato automobilistico e non le tendenze imposte dai governi. “L’obiettivo vero è diventare carbon neutral “, ha spiegato Masahiko Maeda, Chief Technology Officer, in un incontro con gli investitori che chiedevano conto dell’assenza di una vera gamma EV. Ribadendo che è “il cliente che deve scegliere il veicolo” e non i governanti di ciascuna regione. Con particolare riferimento all’Europa e al divieto di vendita delle auto termiche recentemente ratificato al 2035.

Tutte le opzioni devono restare aperte, idrogeno compreso

Il manager giapponese ha insistito sul fatto che sul mercato dovrebbe esserci una completa varietà di motorizzazioni. E che oggi le auto ibride sono molto più interessanti di quelle puramente elettriche in molti ambienti, in particolare per la facilità d’uso. E la poca o nessuna adattabilità necessaria rispetto ai più classici motori a benzina o diesel. In Toyota ritengono che le ibride abbiano ancora più senso sui mercati in cui l’infrastruttura di ricarica non è ancora adeguata. Ma vogliono comunque tenersi aperte tutte le porte, preparandosi a mettere a disposizione non solo veicoli elettrici, ma anche a idrogeno a celle combustibili. L’azienda si è impegnata a investire 60 miliardi di dollari per sviluppare la gamma elettrica entro il 2030. Ma non si aspetta un ritorno sull’investimento della metà del prossimo decennio. Le stime interne parlano di 3,5 milioni di auto elettriche vendute nel 2030, solo un terzo delle immatricolazioni annue.

— Iscriviti gratuitamente alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —