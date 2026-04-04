Toyota bZ7 a ruba in Cina e USA: è la svolta (tardiva) del colosso giapponese?

Toyota accelera sull’elettrico, ma lo fa lontano dall’Europa e con partner cinesi. La nuova bZ7, berlina full electric sviluppata con Huawei e prodotta in Cina, ha già raccolto migliaia di ordini in poche ore. Un segnale forte: il costruttore più scettico sulle BEV ora cambia passo. E negli Stati Uniti riesce persino a superare Ford nelle vendite elettriche, pur con una gamma ancora limitata.
Il ripensamento, se così si può definire, risale al maggio della scorso anno, quando presentando i risultati finanziari dell’anno fiscale 2025, il presidente di Toyota, Koji Sato, e il vicepresidente esecutivo, Yoichi Miyazaki, parlarono con la stampa delle vendite di auto elettriche.
Alla domanda “L’azienda riconsidererà il suo piano di vendita globale di 1,5 milioni di veicoli elettrici all’anno entro il 2026?”, Sato rispose che l’azienda «sta iniziando a vedere una domanda effettiva di veicoli elettrici in ogni regione». E aggiunse: «Esamineremo i dati». E i dati del gruppo nel 2025 sono stati questi: auto totali vendute 11,3 milioni (record storico, + 4,6%); di queste, le auto totalmente elettriche ammontano a 215 mila, vale a dire quasi il doppio dell’anno precedente.
La crescita nell’elettrico ha addirittura accelerato nei primi di quest’anno. Solo negli Stati Uniti, da gennaio a marzo il gruppo ha venduto 10.000 unità del rinnovato SUV bZ7 (5.500 nello stesso periodo del 2025), più 4.000 elettriche del brand Lexus.
Ha venduto così più auto elettriche di Ford, ferma a quota 6.800, pur avendo sostanzialmente un solo modello BEV in gamma e nonostante la fine degli incentivi che ha depresso tutto il mercato elettrico Usa. Attualmente Toyota ha in vendita negli Stati Uniti tre SUV elettrici : il bZ, il C-HR e il bZ Woodland del 2026 ,appena presentati. Entro la fine dell’anno, alla gamma Toyota si aggiungerà anche il Highlander BEV a tre file di sedili .
Ma fa ancor più scalpore il successo in Cina, dove ha appena debuttato una nuova versione della berlina bZ7 nata dalla joint venture GAC-Toyota. Un modello pensato esclusivamente per il mercato cinese, che in un’ora ha raccolto 3.100 ordini. .
Una Toyota “made in China” con cervello Huawei
La bZ7 cinese rappresenta un cambio di paradigma per Toyota. Non solo perché è una berlina elettrica da oltre 5 metri, ma soprattutto perché integra tecnologie sviluppate localmente. Il sistema infotainment è basato su HarmonyOS di Huawei, mentre il powertrain utilizza la piattaforma DriveONE da 207 kW sempre di Huawei.
Anche sul fronte ADAS, Toyota si affida a fornitori cinesi come Momenta, con sensori LiDAR e un pacchetto completo di radar e telecamere. È una strategia ormai evidente: per competere in Cina, Toyota ha scelto di “cinesizzarsi” tecnologicamente, rinunciando a parte del controllo diretto sulla filiera.
Le batterie LFP da 71 o 88 kWh garantiscono fino a 710 km di autonomia nel ciclo CLTC, con ricariche molto rapide (300 km in circa 10 minuti). Numeri competitivi, soprattutto considerando il prezzo tra 18.000 e 25.000 euro equivalenti, ben al di sotto degli standard europei.
Il successo iniziale della bZ7 si spiega con una combinazione chiara: prezzo accessibile, tecnologia avanzata e produzione locale. Toyota sembra averlo capito tardi. Per anni il gruppo ha puntato su ibrido e idrogeno, mostrando una ostilità verso le auto elettriche pure. La gamma bZ, lanciata solo nel 2021, è arrivata dopo concorrenti come BYD e Tesla, già molto avanti nello sviluppo di piattaforme dedicate.
E in Europa? Ancora molte incognite
Per ora, la bZ7 non è destinata al mercato europeo. Un’eventuale introduzione sarebbe complicata da diversi fattori: standard di sicurezza, ecosistema software basato su Huawei e soprattutto una struttura dei costi difficile da replicare fuori dalla Cina. Toyota sarà in grado di trasferire questa competitività anche in Europa, dove la pressione dei costruttori cinesi è sempre più forte?
La bZ7 dimostra che Toyota ha finalmente deciso di giocare la partita elettrica. Ma lo fa con un approccio ancora frammentato: forte localizzazione in Cina, cautela negli USA, incertezza in Europa.
Per un gruppo che resta il primo costruttore al mondo, la vera sfida non è più capire “se” puntare sull’elettrico, ma come farlo in modo coerente su scala globale. E la bZ7, per ora, sembra più una risposta tattica al mercato cinese che una strategia universale.
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Cum grano salis
Era un ablativo tardo volgare.
Diciamo così. 🙂
Cus-cus cum trop salis
(zona bassa padana)
condivido con @Alessandro D. che Toyota ha fatto il “compitino BEV” meglio degli occidentali: ha “copiato” dai migliori (i cinesi, con JV GAC + Huawei), è arrivata con tecnologie mature e prestazioni già soddisfacenti (e magari eviteranno di “perdere” le ruote come col primo tentativo BZ4E mantenendo gli standard qualitativi per cui son famosi) ma resta legata al momento al principale mercato elettrificato del mondo.
Sicuramente tra il caro-carburanti mondiale e il gravissimo blocco nei trasporti verso l’area asiatica (Giappone compreso) farà aumentare non di poco la richiesta di vetture BEV e NEV ad alta autonomia; anche se ci auguriamo tutti che la penuria carburanti da blocco totale duri solo ancora pochi giorni e non mesi, i danni ai sistemi di estrazione, deposito, raffinazione e distribuzione del settore idrocarburi si faranno sentire molto a lungo e c’è rischio che pure i giapponesi debbano presto abituarsi a auto “a pile” a tutti i livelli di gamma visto che son totalmente dipendenti dall’estero per i combustibli da autotrazione, mentre non gli mancano le centrali nucleari.
Auguriamoci che i nostri “alleati” giapponesi scelgano anche di produrre in Europa (Italia ?) alcune gamme BEV con tecnologie adatte ai mercati occidentali (un po’ come già Nissan/Mitsubishi).
Chiave di lettura che non condivido mica tanto.
Se “arrivare tardi” vuol dire arrivare ad oggi gossomodo allo stesso livello tecnico e di vendite dei principali competitors “legacy”, ed essere pronti ad affrontare l’argomento a viso aperto quando finalmente si inizia a vendere sul serio, tutto questo senza aver accumulato i miliardi di perdite che hanno accumulato gli altri per aver voluto fare “all in” in maniera acritica (si parla oramai di oltre 70 miliardi di perdite complessive per le case)…
E chiaramente continuando a guardare gli altri dall’alto del primo posto per auto vendute al mondo…
Se quello è “arrivare tardi”… Stesso livello, stessi risultati senza rischiare di finire a gambe all’aria… Chiamiamoli scemi…
Insomma, io ve l’ho sempre detto che Toyota va giudicata con granu salis. Se si mettono a fare sul serio adesso, è perchè prima era troppo presto.
C’è poco da fare: hanno quasi sempre ragione.
Vedrete che quando cominciano a fare davvero le auto elettriche, sarà perchè si potrà farle davvero “da Toyota”.
E le faranno, tranquilli che le faranno.
però al momento Toyota ha modelli BEV solo per il mercato cinese e poca roba per quelli occidentali (la “revisionata” BZ4E e qualche plugin); se la carenza e caro prezzi petroliferi dura a lungo la domanda di auto BEV potrebbe impennarsi e loro essere comunque impreparati: perderebbero pesanti quote di mercato rispetto ai cinesi che stanno sovraproducendo e possono soddisfare tutte le esigenze in tutti i mercati, oltre ad aver già operative nuove fabbriche locali a prova di dazio (sempre che, in emergenza, vengano mantenuti).
Le full hybrid van bene finché il prezzo della benzina resta in un ambito “normale”… e se ci son razionamenti (come in gran parte del sud est asiatico ) voglio vedere quanti starebbero ore a cercar di rifornire… visto che son paesi molto popolosi..