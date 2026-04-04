Toyota bZ7 a ruba in Cina e USA: è la svolta (tardiva) del colosso giapponese?

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Toyota accelera sull’elettrico, ma lo fa lontano dall’Europa e con partner cinesi. La nuova bZ7, berlina full electric sviluppata con Huawei e prodotta in Cina, ha già raccolto migliaia di ordini in poche ore. Un segnale forte: il costruttore più scettico sulle BEV ora cambia passo. E negli Stati Uniti riesce persino a superare Ford nelle vendite elettriche, pur con una gamma ancora limitata.

Il ripensamento, se così si può definire, risale al maggio della scorso anno, quando presentando i risultati finanziari dell’anno fiscale 2025, il presidente di Toyota, Koji Sato, e il vicepresidente esecutivo, Yoichi Miyazaki, parlarono con la stampa delle vendite di auto elettriche.

Alla domanda “L’azienda riconsidererà il suo piano di vendita globale di 1,5 milioni di veicoli elettrici all’anno entro il 2026?”, Sato rispose che l’azienda «sta iniziando a vedere una domanda effettiva di veicoli elettrici in ogni regione». E aggiunse: «Esamineremo i dati». E i dati del gruppo nel 2025 sono stati questi: auto totali vendute 11,3 milioni (record storico, + 4,6%); di queste, le auto totalmente elettriche ammontano a 215 mila, vale a dire quasi il doppio dell’anno precedente.

La crescita nell’elettrico ha addirittura accelerato nei primi di quest’anno. Solo negli Stati Uniti, da gennaio a marzo il gruppo ha venduto 10.000 unità del rinnovato SUV bZ7 (5.500 nello stesso periodo del 2025), più 4.000 elettriche del brand Lexus.

Ha venduto così più auto elettriche di Ford, ferma a quota 6.800, pur avendo sostanzialmente un solo modello BEV in gamma e nonostante la fine degli incentivi che ha depresso tutto il mercato elettrico Usa. Attualmente Toyota ha in vendita negli Stati Uniti tre SUV elettrici : il bZ, il C-HR e il bZ Woodland del 2026 ,appena presentati. Entro la fine dell’anno, alla gamma Toyota si aggiungerà anche il Highlander BEV a tre file di sedili .

Ma fa ancor più scalpore il successo in Cina, dove ha appena debuttato una nuova versione della berlina bZ7 nata dalla joint venture GAC-Toyota. Un modello pensato esclusivamente per il mercato cinese, che in un’ora ha raccolto 3.100 ordini. .

Una Toyota “made in China” con cervello Huawei

La bZ7 cinese rappresenta un cambio di paradigma per Toyota. Non solo perché è una berlina elettrica da oltre 5 metri, ma soprattutto perché integra tecnologie sviluppate localmente. Il sistema infotainment è basato su HarmonyOS di Huawei, mentre il powertrain utilizza la piattaforma DriveONE da 207 kW sempre di Huawei.

Anche sul fronte ADAS, Toyota si affida a fornitori cinesi come Momenta, con sensori LiDAR e un pacchetto completo di radar e telecamere. È una strategia ormai evidente: per competere in Cina, Toyota ha scelto di “cinesizzarsi” tecnologicamente, rinunciando a parte del controllo diretto sulla filiera.

Le batterie LFP da 71 o 88 kWh garantiscono fino a 710 km di autonomia nel ciclo CLTC, con ricariche molto rapide (300 km in circa 10 minuti). Numeri competitivi, soprattutto considerando il prezzo tra 18.000 e 25.000 euro equivalenti, ben al di sotto degli standard europei.

Il successo iniziale della bZ7 si spiega con una combinazione chiara: prezzo accessibile, tecnologia avanzata e produzione locale. Toyota sembra averlo capito tardi. Per anni il gruppo ha puntato su ibrido e idrogeno, mostrando una ostilità verso le auto elettriche pure. La gamma bZ, lanciata solo nel 2021, è arrivata dopo concorrenti come BYD e Tesla, già molto avanti nello sviluppo di piattaforme dedicate.

E in Europa? Ancora molte incognite

Per ora, la bZ7 non è destinata al mercato europeo. Un’eventuale introduzione sarebbe complicata da diversi fattori: standard di sicurezza, ecosistema software basato su Huawei e soprattutto una struttura dei costi difficile da replicare fuori dalla Cina. Toyota sarà in grado di trasferire questa competitività anche in Europa, dove la pressione dei costruttori cinesi è sempre più forte?

La bZ7 dimostra che Toyota ha finalmente deciso di giocare la partita elettrica. Ma lo fa con un approccio ancora frammentato: forte localizzazione in Cina, cautela negli USA, incertezza in Europa.

Per un gruppo che resta il primo costruttore al mondo, la vera sfida non è più capire “se” puntare sull’elettrico, ma come farlo in modo coerente su scala globale. E la bZ7, per ora, sembra più una risposta tattica al mercato cinese che una strategia universale.