Si chiama BKE Concept ed è un piccolo veicolo elettrico a due ruote che si ripiega in appena 30 secondi. Toyota lo ha sviluppato per gli spostamenti brevi e per raggiungere quei luoghi dove l’auto non può arrivare.

Una piccola moto elettrica da tenere nel bagagliaio dell’auto, pronta all’uso quando serve. È l’idea alla base del Toyota BKE Concept, un curioso veicolo a due ruote che si ripiega in appena 30 secondi e diventa abbastanza compatto da entrare persino nel bagagliaio di un’auto.

Il BKE è stato presentato nell’ambito del rilancio di Scion, marchio che Toyota ha deciso di trasformare in una sorta di laboratorio per sperimentare nuove soluzioni di mobilità. Non soltanto automobili, quindi, ma anche veicoli alternativi pensati per rispondere a esigenze specifiche.

Si piega in 30 secondi e si ricarica dall’auto

Il BKE si ripiega attraverso una procedura di sei passaggi che richiede circa 30 secondi. Una volta chiuso, può essere sistemato nel bagagliaio e trasportato senza bisogno di porta bici o supporti esterni.

Anche la ricarica è stata pensata per integrarsi con l’automobile. Il piccolo veicolo può infatti essere collegato alle prese a corrente alternata da 110 volt presenti su diversi modelli Toyota destinati al mercato americano. In questo modo l’auto diventa non soltanto il mezzo di trasporto del BKE, ma anche una possibile fonte di energia per ricaricarlo.

Una moto elettrica? Non proprio

Toyota lo definisce una electric bike, ma il BKE non ha pedali e quindi non può essere considerato una bicicletta elettrica secondo la normativa europea. Dal punto di vista costruttivo assomiglia piuttosto a un piccolo monopattino/scooter elettrico con sella, ruote tassellate di diametro ridotto e una struttura pieghevole.

L’estetica è decisamente particolare. Il corpo centrale è compatto e squadrato, quasi una piccola valigia su due ruote. La sella è collocata piuttosto in alto, mentre il manubrio è sostenuto da un lungo piantone che può essere ripiegato per ridurre gli ingombri.

Toyota e la mobilità elettrica dell’ultimo miglio

Al di là delle caratteristiche del prototipo, il BKE racconta qualcosa di interessante sulla visione della mobilità di Toyota. L’idea non è necessariamente sostituire l’automobile, ma affiancarle un veicolo più adatto agli spostamenti brevi. Una soluzione che potrebbe risultare utile soprattutto in contesti turistici e ricreativi, ma anche per chi utilizza l’auto per raggiungere le periferie delle città e vuole proseguire con un mezzo più compatto.