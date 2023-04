Toyota annuncia EV “con autonomia raddoppiata”

Toyota annuncia di avere in gestazione una nuova gamma di auto elettriche con un’autonomia raddoppiata, grazie a batterie molto più efficienti.

Toyota annuncia “batterie molto più efficienti delle attuali”

La marca giapponese è stata la prima a credere nell’elettrificazione, lanciando nel 1997 una vettura come la Prius ,che all’epoca apparve rivoluzionaria. Poi però si è arroccata sull’ibrido, anche per l’ostinazione del numero uno Akio Toyoda, sempre scettico nei confronti dell’elettrico. È stato sì lanciato un modello a batterie, il Suv bZ4X, che però è passato pressoché inosservato e di cui non risultano dati di vendita nel primo trimestre 2023. Così come sono rimasti ai margini del mercato i modelli elettrici lanciati dal marchio premium di Toyota, la Lexus. L’unico prodotto EV che si è vendicchiato è un furgoncino come il Proace, con 163 immatricolazioni in Italia nel 2023. Ma ora Hiroki Nakajima, Vice President Toyota, annuncia una nuova generazione di elettriche “completamente diverse da quelli di oggi“. In cui “raddoppieremo l’autonomia utilizzando batterie con un’efficienza molto maggiore“.

Entro 3 anni in arrivo 10 nuovi modelli a batterie

Non solo: secondo Nakajima questi nuovi modelli offriranno allo stesso tempo “design e prestazioni di guida da far battere i cuori“. Non ci sono dettagli sul tipo di batterie che verranno utilizzate. Non si sa se avranno celle allo stato solido né quali siano i costi della soluzione studiata. Certo, vista la credibilità della fonte, la curiosità è tanta: si tratterebbe di auto con un’autonomia tale da avvicinarsi ai modelli e benzina o gasolio. Per ora si sa solo che Toyota amplierà la gamma elettrica rilasciando 10 nuovi modelli entro il 2026, puntando a 1,5 milioni di veicoli venduti all’anno. Ma senza trascurare l’ibrido: “Rafforzeremo le vendite di veicoli ibridi, anche nei mercati emergenti, e aumenteremo il numero di opzioni di ibride plug-in“, ha detto il nuovo CEO Koji Sato. Confermando che comunque verrà ampliata di veicoli elettrici a batteria che, secondo Sato, “rappresentano un’opzione importante, nei prossimi anni“.