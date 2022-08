Toyota al governo GB: vietate le ibride? Chiudiamo la fabbrica

Toyota al governo GB: se confermate l’intenzione di vietare la vendita di auto ibride dal 2030, potremmo chiudere le fabbriche in Inghilterra.

Toyota al governo GB: guai a scegliere il solo-elettrico

Da tempo il governo inglese, sotto la guida di Boris Johnson, ha fissato al 2030 la data ultima per vendere nel Paese automobili che non siano a emissioni zero. Da quella data solo elettrico o idrogeno, dunque, con 5 anni di anticipo rispetto alla data fissata (non senza enormi polemiche) dalla UE. Anche se in realtà una deroga fino al 2035 è prevista per gli ibridi particolarmente efficienti sul piano ambientale. Ma il colosso giapponese, che ha costruito il suo successo planetario sull’ibrido non ricaricabile, non ci sta. E potrebbe arrivare a cancellare la sua presenza produttiva nel Regno Unito, due fabbriche da cui esce (tra l’altro) un modello importante come la Corolla. La notizia è stata rivelata dal Sunday Telegraph, facendo riferimento a notizie ottenute da un Think tank ambientalista dopo una richiesta di accesso agli atti.

“Un errore scegliere oggi che cosa sarà meglio dal 2030”

Il Regno Unito non ha più un’industria nazionale, dopo che anche Jaguar-Land Rover è stata ceduta prima a Ford e poi all’indiana Tata. E deve prestare attenzione agli umori di chi ha investimenti di questa portata nel Paese, come appunto Ford, Toyota e Nissan. Già la Brexit ha creato non poche perplessità e la tagliola ambientale potrebbe provocare altri mal di pancia. Ed è proprio la Toyota la più contrariata, come ribadito poche settimane fa dal chief scientist Gill Pratt: “Solo per alcune persone la batteria elettrica è la risposta giusta… Le batterie agli ioni di litio sono realizzate con materiali rari e pesano molto. Anche il mix energetico della rete è variabile nel mondo. Dalla culla alla tomba, l’evidenza è che ibride plug-ined elettriche sono molto vicine. Abbastanza vicine da suggerire che scegliere oggi una o l’altra come soluzione definitiva non è la risposta corretta”. Con una difesa a spada tratta anche delle ibride “senza spina”