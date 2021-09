Townstar, arriva il nuovo furgone elettrico Nissan

Townstar: questo il nome scelto da Nissan per il piccolo furgone elettrico destinato a sostituire l’e-NV200. Con due versioni di lunghezza. E 5 o 7 posti.

Townstar dopo l’e-NV200: autonomia 285 km

Il veicolo condivide la base tecnica con la nuova Renault Kangoo e con il Mercedes Citan. Avrà una batteria da 44 kWh, contro gli attuali 40 kWh di capacità massima dell’e-NV200. Si tratta, come dice il nome stesso, di un veicolo per le consegne in città e dintorni, ma con un’autonomia più estesa, fino a 285 km con un “pieno”. Nella nota ufficiale di Nissan si parla anche di gestione intelligente dell’energia e di efficace raffreddamento della batteria, senza entrare nei dettagli. Quanto alla ricarica, cruciale per minimizzare le soste, il Townstar potrà essere rifornito fino all’80% con punte di 75 kW di potenza in 42 minuti, tramite CCS. In corrente alternata si potrà utilizzare il caricabatterie di bordo con 11 o 22 kW. Un deciso passo avanti rispetto all’e-NV200, che non va oltre i 50 kW in corrente continua e ha un caricabatterie di bordo da 6,6 kW. La batteria è coperta da una garanzia specifica di 8 anni fino a 160.000 chilometri. Il motore elettrico ha una potenza di picco di 90 kW, con 245 Nm di coppia massima.

Capacità di carico e di traino. E versione taxi

Nella versione veicolo commerciale, il Townstar elettrico offrirà 3,9 metri cubi di volume, con carico utile di 800 kg. Nissan assicura poi che al gancio di traino possono essere fissati carrelli fino a 1.500 kg di peso. Questo dati sono riferito al Townstar in generale, senza specifica di motorizzazione, resta da capire se saranno da adattare per la versione elettrica. L’accesso al carico avviene tramite grandi porte laterali scorrevoli. E sul retro, a seconda della variante di modello, tramite un portellone che si apre verso l’alto o con porte a battente divise asimmetricamente, apribili di 180 gradi. La versione auto, adatta per servizi tipo-taxi o per i clienti di strutture ricettive, offrirà da 5 a 7 posti, fino a 775 litri di spazio di stivaggio. Nissan stima che nel mercato più importante, la Germania, un cliente su due opterà per questa soluzione. Quanto a connettività e sicurezza, Nissan parla di “più di 20 tecnologie”. Tra queste assistenza per il vento laterale, stabilizzazione del rimorchio, frenata di emergenza intelligente con rilevamento pedoni-ciclisti, cruise control e parking assistance.

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter e al canale YouTube—

—————————————————————————————————-