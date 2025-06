Tour elettrico in Provenza (29 giugno)

Un tour elettrico in Provenza, nell’altopiano della lavanda, domenica 29 giugno. Ce lo segnala l’amico Ivone Benfatto, uno dei promotori, in questa lettera a Vaielettrico. Invitando tutti a partecipare.

“Carissimi lettori di Vaielettrico,

In Francia, dopo l’arrivo delle prime auto elettriche circa dieci anni fa, sono sorte – oltre all’associazione dei proprietari di auto Tesla – anche altre associazioni più piccole, di carattere regionale e aperte a tutti i proprietari di veicoli elettrici, quindi auto e motociclette, a prescindere dalla marca. Io sono membro dell’associazione che si trova in Provenza e si chiama ZE Provencaux. Tra le attività che svolgiamo, cerchiamo ogni tanto di organizzare un tour di una giornata con le nostre auto elettriche.

Il prossimo appuntamento si terrà domenica 29 giugno 2025, nella splendida zona dell’altopiano delle lavande e attorno al lago di Sainte-Croix, vicino alle gole del Verdon. L’evento è aperto a tutti i possessori di veicoli elettrici ed è un’occasione ideale per incontrarsi, condividere esperienze e promuovere la mobilità sostenibile in uno dei paesaggi più affascinanti della Provenza.

Il punto ritrovo ufficiale sarà nella cittadina di Sainte-Croix-du-Verdon. In alternativa, per chi lo preferisce, sarà possibile incontrarsi anche presso il Supercharger Tesla di Manosque, dove sarò presente personalmente. Lingua di comunicazione: un buon numero dei partecipanti francesi parla anche inglese. Inoltre, sarà possibile comunicare in italiano con me e mia moglie.

Per maggiori informazioni, leggete il volantino. La quota di partecipazione è limitata al costo del ristorante: circa 30-35 euro a persona, bevande escluse.

Come partecipare: Iscrizione tramite il sito dell’associazione: https://www.zeprovencaux.fr/cat/rencontres/ oppure contattatemi via email per l’iscrizione o ulteriori informazioni: ivoben.eu@gmail.com. Vi aspettiamo numerosi!„ Ivone