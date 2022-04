Totti testimonial giusto per l’elettrico di massa?

Naturalmente il gergo di Totti resta calcistico: sempre in tema di autonomia, non parla della possibilità di andare da Roma a Genova con una ricarica. Ma del fatto che la ID.4 è in grado di percorrere la distanza tra lo Stadio Olimpico di Roma e il Luigi Ferraris di Genova. Di qui a fine maggio seguiranno altri tre episodi, ciascuno incentrato su aspetti che ancora oggi vengono considerato una barriera all’acquisto. Come i costi di ricarica, la difficoltà di trovare colonnine e di pianificare spostamenti a lungo raggio e il tempo necessario per ricaricare. Insomma, non basta vendere l’immagine dell’auto, occorre un lavoro di alfabetizzazione elementare affidato a un volto simpatico e conosciuto. Vedremo se Totti è in grado di sostenere la Volkswagen in una transizione all’elettrico ancora complicata. Ma un po’ tutte le marche stanno uscendo dal recinto della comunicazione tecnica per messaggi semplici e con testimonial famosi. Vedi il duo Schwarzenegger-Salma Hayek ingaggiato dalla BMW per la iX nel Super Bowl 2022.

