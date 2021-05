Total sbarca in Italia con 11 colonnine nella la sede di Energica

Con 11 colonnine in AC da 22 kW ciascuna, nel parcheggio dello stabilimento di Energica Motor Company, a Soliera (MO), Total inaugura la sua campagna d’Italia. Energica e Total Lubrifiant collaborano da oltre un anno nella lubrificazione e nel raffreddamento dei motori elettrici. L’accordo punta allo sviluppo dei nuovi fluidi specifici Total Hi-Perf Ev Fluid, pensati per le esigenze dei motori elettrici. Lo sviluppo parte dal settore race, dove Energica è fornitore unico dei team che partecipano al campionato monomarca per moto elettriche Fim Enel x Moto-e World Cup.

Total e Energica anche nei lubrificanti per motori elettrici

La società francese, quarta per dimensioni a livello mondiale, fa parte del gruppo di aziende Oil&gas che hanno già avviato la transizione all’elettrico. Nei suoi piani, punta alla decarbonizzazione totale del business entro il 2050. Filippo Redaelli, Amministratore Delegato Total Italia, ha detto che Total si sta coratterizzando come operatore della ricarica. Iplementerà quindi la rete delle stazioni di servizio già dotate di caricatori per veicoli elettrici fino a 150 mila punti in Europa. Ma questo nei Paesi in cui Total è ancora presente con i propri distributori di carburante.

In Italia è ormai uscita dal business. Sfrutterà però la propria esperienza europea per offrire soluzioni B2B e B2G. Quindi installazioni in aree aziendali o aree private aperte al pubblico. Prevalentemente luoghi di sosta medio lunga, attrezzati con colonnine quick in corrente alternate; ma anche impianti fast in corrente continua, dai 50 kW a salire.

Energica Motors si è dotata dell’impianto sia per offrire la possibilità di ricarica ad appassionati e clienti delle sue superbikes elettriche, sia per alimentare il parco auto aziendale che si sta convertendo all’elettrificazione totale. Le moto Energica sono state le prime due ruote abilitate anche alla ricarica fast in corrente continua fino a 25 kW. Successivamente anche le Harley Davidson LiveWire hanno fatto lo stesso.

L’accordo con Total si amplierà con un’offerta commerciale per i clienti di Energica che potranno dotarsi di sistemi di ricarica domestica contestualmente all’acquisto della moto.

La rete Total diventa EV Charge

«Con i primi punti di ricarica TOTAL installati in Italia _ ha dichiarato Radaelli _ celebriamo insieme a Energica Motor Company un momento importante per il lancio nel nostro Paese del progetto EV Charge».

Una capillare rete di ricarica è «fondamentale per poter far crescere il mercato» ha detto Livia Cevolini, CEO Energica Motor Company. «Per un settore industriale come il nostro _ ha aggiunto _ occorrono diversi fattori: tecnologia, innovazione, finanziamenti e infrastrutture». Energica ha puntato in primis sulla tecnologia, ha concluso la Cevolini e «ora grazie a Total Italia che ci ha scelto come luogo ideale per la sua prima installazione di colonnine TOTAL sul territorio italiano, possiamo aggiungere un'ulteriore milestone innovativa alla nostra sede produttiva».

