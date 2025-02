Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Total scettica sul fare batterie a Termoli: il gruppo francese è uno dei tre soci di ACC, la società che dovrebbe riconvertire e dare un futuro alla fabbrica molisana.

Total scettica: vuole che ci si concentri sulla fabbrica francese

È stato il n.1 di TotalEnergies, Patrick Pouyanné, a dirsi scettico sull’opportunità di realizzare una Gigactory nell’ex Fiat di Termoli e nell’ impianto tedesco Opel di Kaiserlautern. Per il top manager basta e avanza la prima fabbrica realizzata dall’alleanza a tre. Impianto che, guarda caso, è stato impiantato in Francia, Paese da cui provengono due dei tre soci di Automotive Cells Company (ACC): la stessa TotalEnergies (25%) e Stellantis (45%). Il terzo azionista è Mercedes (30%). “Dal mio punto di vista di rappresentante dell’industria, è meglio concentrare gli sforzi su un impianto piuttosto che su tre“, spiegato Pouyanné in un’intervista alla Frankfurter Allgemeine Zeitung. Aggiungendo che per lui la priorità è la fabbrica esistente di Billy-Berclau. “Totalenergies si concentrerà sulla Francia“, ha scandito, ritenendo rischioso costruire una seconda e una terza fabbrica quando la prima non è ancora pienamente operativa.

Il pallino passa in mano a John Elkann: che cosa farà Stellantis?

E così l’Italia rischia di rimanere a bocca asciutta. Non solo non riuscendo ad aggiudicarsi nessuno degli investimenti sui nuovi impianti di batterie che stanno piovendo su tutta Europa. Ma addirittura perdendo anche l’unico che era riuscito a portare a casa. E, oltre al danno, c’è la beffa della decisione di Stellantis, annunciata un mese fa, di andarsene in Spagna a costruire una nuova fabbrica di batterie in partnership con la cinese CATL. Ora il pallino passa in mano a John Elkann, dato che proprio Stellantis possiede la maggioranza relativa di ACC. Pouyanné dice chiaramente che gli interessi tra i tre soci potrebbero a questo punto divergere: il suo ha il core business nell’energia, gli altri nell’automotive. Lasciando intendere che potrebbe lasciare l’alleanza nel caso in cui si decidesse di procedere con la costruzione degli impianti italiano e tedesco. Total è controllato dallo Stato francese, che preme con tutte le sue aziende (Renault in testa) per far sì che gli investimenti si concentrino in patria. E l’Italia? È un vaso di coccio in un’Europa sempre più egoista.

