Total dalle rinnovabili al petrolio: paga Trump

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Total dalle rinnovabili al petrolio: spinto da Trump, il colosso francese abbandona gli investimenti sull’eolico e li dirotta sugli idrocarburi.

Total dalle rinnovabili al petrolio: dirottato un miliardo

L’amministrazione Trump ha liberato TotalEnergies dall’impegno di investire ngli USA oltre 1 miliardo di dollari in concessioni per l’eolico offshore. Consentendo al gruppo francese di reindirizzare quei capitali verso nuovi investimenti in petrolio e gas naturale negli Stati Uniti. L’annuncio è arrivato dal segretario agli Interni, Doug Burgum durante il CERAWeek di Houston. Secondo l’accordo, TotalEnergies non sarà più tenuta a sviluppare i parchi eolici previsti al largo di New York, New Jersey e North Carolina. In cambio, Washington rimborserà l’azienda per intero fino all’intero valore pagato per le concessioni iniziali, a fronte di nuovi investimenti nel settore fossile. La decisione si inserisce nella più ampia campagna di Donald Trump per smantellare le politiche climatiche dell’era Biden e rilanciare i combustibili tradizionali. Colpisce che un gruppo controllato dallo Stato francese abbia accettato una simile transazione.

Gli investimenti passano dall’eolico al GNL

I tentativi trumpiani di bloccare cinque progetti eolici offshore sono stati però ostacolati da recenti sentenze sfavorevoli. Il CEO di Total, Patrick Pouyanné, ha dichiarato che l’azienda “accelererà” gli investimenti nel GNL statunitense. Precisando che l’accordo non modifica gli impegni dell’azienda nel settore eolico in altri Paesi. La società, tramite la controllata Attentive Energy, aveva ottenuto nel 2022 una concessione da 795 milioni di dollari per sviluppare oltre 3 gigawatt di capacità eolica offshore tra New York e New Jersey. Sufficiente ad alimentare più di un milione di abitazioni. Total aveva poi ceduto il 44% del progetto a Corio Generation e Rise Light & Power per 420 milioni. Nello stesso anno aveva acquisito anche un lease da 1 gigawatt al largo della Carolina del Nord per 160 milioni. Ora si cambia strada, per volere ( soldi) di un presidente totalmente legato al business del petrolio.