Toscana come la Sardegna: ma la rivolta è contro le batterie

Toscana in rivolta contro l’energia sostenibile come in Sardegna, ma qui la protesta non riguarda impianti fotovoltaici o pale eoliche, bensì i preziosi e molto meno invasivi accumuli di energia a batterie “utility scale”. I cosiddetti Bess (Battery energy storage sistems).

Si tratta di parallelepipedi delle dimensioni di un container. Sono il supporto fondamentale per un sistema elettrico basato su fonti rinnovabili, per loro natura intermittenti e non programmabili.

In tutta la Toscana si prevede di installarne alcune centinaia in una decina di siti, a supporto di altrettanti sistemi di generazione elettrica “puliti”.

Uno di questi fa capo alla spagnola Fotowatio Renewable Ventures (Frv) di Madrid. Sorgerà in località Acciaiolo, nel comune di Fauglia, in provincia di Pisa, al servizio di un grande impianto fotovoltaico.

Comporta un investimento da 53 milioni di euro (cofinanziato dal PNRR). L’impianto ha una capacit à di 50 megawattora. Si compone di 560 grandi batterie agli ioni di litio, chiuse in 56 container collegati a 14 cabine riunite in una stazione elettrica con un’area totale di 18mila metri quadrati. Le dimensioni, diciamo, di uno stabilimento industriale di medie dimensioni, o di un moderno Centro Commerciale.

A Fauglia l’accumulo di energia diventa “il mostro delle colline”

Il ministero dell’Ambiente ha dato il via libera nel giugno 2023 e la Regione Toscana ha rilasciato l’assenso definitivo nel novembre 2023. E il Comune di Foglia ha dato il suo parere positivo . Tuttavia è già nato il comitato di opposizione. Come sempre in questi casi il comitato si dichiara “non contrario alle fonti rinnovabili” ma solleva un problema paesaggistico. E definisce l’impianto “il mostro delle colline“. Il comitato trova un inedito alleato nel sindaco Alberto Lenzi, che sostiene di non averne saputo nulla e scarica la responsabilità del benestare sull’ufficio tecnico.

Altri tre impianti di dimensioni analoghe sono già in pista. Uno – da 51,75 MW – ha la procedura avviata, per gli altri, da 56 MW e da 42MW, l’iter deve partire. Se tutti andassero in porto potrebbero arrivare in quell’area circa 200 container. La zona è strategica per Terna perchè molto vicina alla maxi cabina di trasformazione che coordina un’area molto vasta.

Altri impianti sono già stati autorizzati in giro per la Toscana e per ognuno si preannunciano venti di rivolta contro le batterie. Enel ne sta costruendo uno nella sua centrale di Santa Barbara, a Cavriglia, in provincia di Arezzo. Engie ha avuto il via libera per un Bess da 37,5 MW nel suo sito di Rosignano.