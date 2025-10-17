Il tosaerba elettrico AS 920 E-Sherpa 2WD già offre un’interessante prestazione, fino a 9.900 m²/h, ma grazie alle quattro batterie rimovibili può assicurare l’autonomia necessaria a una cura del verde professionale. Buona la capacità iniziale di 16 KWh, ma grazie alla possibilità di sostituzione amplia le ore di lavoro. La macchina è firmata AS-Motor, azienda tedesca del Württemberg.

Ma si può anche ricaricare da colonnine e wallbox

L’azienda tedesca lo definisce come “tosaerba elettrico per erba alta con batteria rimovibile“. E questo è uno dei punti di forza di AS 920 E-Sherpa 2WD, uno degli ultimi prodotti della gamma a batteria dell’azienda che continua a produrre i modelli tradizionali ma sta investendo sulle emissioni zero. Tanti modelli piccoli, una decina di modelli compongono la gamma completa, e poi l’AS 920 E-Sherpa 2WD progettato per municipalità e professionisti.

Oltre alla resa di superficie fino a 9.900 m²/h, viene sottolineata anche la capacità di lavoro su pendenze fino a 18°. Naturalmente si insiste sulle batterie che possono essere ricaricate sia posizionate all’interno del tosaerba oppure utilizzando «una scatola di ricarica per il trasporto mobile». Le batterie possono essere ricaricate anche nelle colonnine pubbliche, prese da 230 V e collegate a impianti fotovoltaici grazie alla «presa di ricarica integrata di Tipo 2 pensato per questo obiettivo». Ma AS.MOTOR offre anche la wallbox dedicata come si vede nella foto qui sotto.

Per quanto riguarda il tempo di ricarica rapida: da 0 a 100% in 4 ore e 50 minuti. È prevista anche la funzione di recupero dell’energia frenante, per una maggiore efficienza energetica. Le batterie possono essere utilizzate con altre macchine come Ariens ZENITH E e ARROW E.

Non solo cura del verde ma anche lavori agricoli

Bene l’utilizzo nei parchi e nei giardini pubblici, può avere anche un bacino d’utenza agricolo: è infatti indicata anche per essere utilizzato nei frutteti. Una versatilità interessante anche per l’applicazione nei terreni di collina e di montagna con alta pendenza. «Garantisce un funzionamento silenzioso e pulito ideale per aree urbane, parchi e spazi pubblici. Funziona senza problemi anche in aree sensibili al rumore come scuole, parchi e ospedali». Garantisce un lavoro più pulito in aree frequentate soprattutto da persone fragili come anziani e bambini. «Rispetto ai modelli a benzina offre chiari vantaggi anche economici grazie a costi di manutenzione ridotti, maggiore resa superficiale grazie ai motori elettrici efficienti». Una sostenibilità ambientale ed economica.